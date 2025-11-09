Zamora encumbra la capa alistana como símbolo de historia, identidad y orgullo de la provincia

La capa alistana ha vuelto a ser la protagonista de las XII Jornadas de Exaltación del orgullo de esta prenda, la más emblemática de la comarca de Aliste y toda la provincia de Zamora. Una cita a la que ha acudido el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, donde ha podido disfrutar de un evento ya consolidado en el calendario cultural y etnográfico del territorio zamorano.

Las jornadas rinden homenaje a esta prenda tradicional, como símbolo de historia, identidad y orgullo alistano. El acto principal ha contado con el pregón del investigador y músico portugués Mario Antonio Pires Correia, una de las figuras más reconocidas en el folclore ibérico y de la investigación de las músicas de tradición.

Correia, nacido en Praia da Granja (Gaia), comenzó su labor como crítico y divulgador de la música popular en 1970. Y desde el 2000 dirige el Festival Intercéltico de Sendim, integrado en el Centro de Música Tradicional 'Sonidos de la Tierra', que tiene su sede en Miranda do Douro.

San Vitero acoge las XII Jornadas de Exaltación de la Capa Alistana

Durante toda su trayectoria ha recibido distintos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Europeo de Folklore Agapito Marazuela en 2007; el Chosco de Oro en 2010; y la Medalla de Mérito Cultural del Gobierno de Portugal en 2012.

La jornada también ha servido para rendir homenaje a Herminia Esteban Franco, una famosa artesana textil de Corrales del Vino, por su labor en la preservación y enseñanza del bordado tradicional y la confección de la capa alistana.

Herminia ha sido la encargada de dirigir talleres en diferentes puntos de la provincia zamorana, entre ellos la Escuela Alistana de Folklore de Alcañices. También colabora en proyectos europeos de artesanía con otros 12 países.

Otro de los distinguidos este domingo ha sido Jorge Pérez Peláez, proclamado Míster Gay 2025, por representar los valores de respeto y diversidad en la actual sociedad.

La organizadora del evento, la Asociación para la Promoción y el Estudio de la Capa Alistana, cuenta en la actualidad con más de 200 socios, entre alistanos, zamoranos y ciudadanos procedentes de diferentes comunidades autónomas e incluso de Portugal.

Varias decenas de personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Zamora, participan en las jornadas de exaltación de la capa alistana Diputación de Zamora

Una circunstancia que refleja la proyección y el creciente interés que crea esta prenda emblemática fuera y dentro de la provincia.

Fruto de la edición de este año, APECA ha publicado un folleto junto a la Diputación de Zamora en el que rinden homenaje a personas y oficios que, de una forma u otra, han estado ligados a la historia de la capa parda, permitiendo mantener viva su esencia y memoria colectiva.

La jornada ha comenzado con el recibimiento de participantes y desayuno ofrecido por la Asociación de Mujeres de San Vitero y el Club de Jubilados, además de una exposición de vehículos 2CV organizada por el Club 2CV de San Vitero. Posteriormente ha tenido lugar un desfile por las calles de la localidad, en el que participaron numerosos vecinos y portadores de la tradicional capa alistana.

A las 12:00 horas se ha celebrado una misa oficiada por el párroco Teófilo Nieto Vicente, antes del inicio oficial de los actos de exaltación de la capa alistana y el pregón. Tras los actos institucionales, los asistentes han disfrutado de un vino español y degustación del tomate de Aliste, ofrecido por el Ayuntamiento de San Vitero y la Cooperativa Campo Aliste, en la Plaza del Ayuntamiento.

Todo ha concluido con una comida de fraternidad en el recinto ferial, en un ambiente de convivencia y orgullo compartido en torno a la tradición alistana. La Capa Alistana vuelve así a protagonizar un día de fiesta, encuentro y reivindicación de la identidad rural, el saber hacer artesanal y la riqueza etnográfica de Aliste y de toda la provincia de Zamora.