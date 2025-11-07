"La muerte de mujeres es un fracaso social": Zamora acoge el primer congreso regional sobre violencia machista

Zamora será los próximos 21 y 22 de noviembre la sede del I Congreso Regional sobre Violencia de Género: prevenir, intervenir y restaurar.

Una cita que reunirá a especialistas y profesionales en la materia para abordar, desde diferentes enfoques, la realidad de la violencia machista y los retos que plantea su tratamiento.

Durante la presentación, la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Auxi Fernández, agradeció al Colegio de Psicólogos de Castilla y León (CopCyL) que haya vuelto a elegir Zamora como sede de una de sus actividades.

Según ha destacado Auxi Fernández, el congreso "es una oportunidad para debatir sobre la muerte de las mujeres, lo que considero que es un gran fracaso de la sociedad y también de las administraciones".

En el acto han participado también el presidente del CopCyL, David Cortejoso, y la vocal por Zamora del Colegio, Luisa Velasco, quien ha detallado los contenidos del programa.

Velasco ha detallado que el congreso comenzará con un repaso a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Durante la mañana del viernes se abordarán cuestiones como las mujeres víctimas especialmente vulnerables y la violencia vicaria que sufren niños y adolescentes.

La sesión de tarde incluirá una mesa redonda sobre el papel de los medios de comunicación en el tratamiento de estos casos y finalizará con un análisis de los recursos existentes para la protección de las víctimas.

La segunda jornada, prevista para el sábado, se centrará en dos ponencias principales: la intervención con agresores y las nuevas masculinidades y su relación con la violencia de género.

El presidente del CopCyL, David Cortejoso, recordó durante la presentación el convenio existente entre el Colegio y la Junta de Castilla y León para la atención psicológica a víctimas de violencia de género, tanto a las mujeres directamente afectadas como a los menores a su cargo.

También quiso destacar el programa Fénix, orientado a trabajar con los maltratadores y prevenir la reincidencia en estas conductas.

Para cerrar el acto, Auxi Fernández ha subrayado que "tenemos un modelo de sociedad que mantiene determinados comportamientos".

Por lo que, a su juicio, "la sociedad en general debe implicarse y reflexionar sobre estas actitudes, ya que la desigualdad se mantiene en el día a día en diferentes ámbitos".