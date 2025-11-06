El PP propone un plan para eliminar árboles secos en Zamora y evitar peligros en días de viento

El Grupo Municipal del Partido Popular solicitará en la próxima Comisión de Urbanismo, Obras e Infraestructuras la redacción de un plan para eliminar árboles secos o enfermos en las zonas arboladas de Zamora.

El objetivo es "garantizar la seguridad de los ciudadanos" ante episodios de viento que provocan la caída de ramas o ejemplares, como ocurrió ayer en el carril bici de La Aldehuela, junto al río Valderaduey.

El PP plantea que este plan permita planificar los trabajos necesarios para retirar los árboles en mal estado en un plazo aproximado de tres meses.

Estas labores se ejecutarían a través de la empresa concesionaria de jardines y, en los casos fuera de su ámbito, mediante contrataciones adicionales.

Para ello, el grupo popular subraya la necesidad de solicitar con antelación los permisos pertinentes, especialmente a la Confederación Hidrográfica del Duero.

Según el Partido Popular, "se ha avanzado en este tema con la nueva concesionaria de jardines", aunque insisten en que "queda mucho por hacer en algunos parques de la ciudad", sobre todo en las zonas no incluidas en la concesión municipal.

El grupo denuncia que el equipo de gobierno "ha dejado en mínimos el servicio municipal de parques y jardines, así como el de obras".

El PP defiende que este plan "permitiría prevenir futuras desgracias", además de contribuir a "despejar zonas de la ciudad y sanear la masa forestal urbana".