Un hombre se precipita con su coche a un canal de riego en Toro

Un hombre de 42 años ha resultado herido tras salirse con su turismo de la vía y caer a un canal de riego sin agua en la ZA-P-2106, a unos 200 metros de la azucarera del Duero, en Toro.

El suceso ha ocurrido a las 08.30 horas y al lugar han acudido los servicios de Emergencias Sanitarias del Sacyl, los Bomberos de la Diputación de Zamora y la Guardia Civil de Tráfico.

El tramo de la ZA-P-2106 ha quedado afectado temporalmente mientras se desarrollaba el operativo de rescate.