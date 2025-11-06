Fernando Varela niega despidos en Cáritas para subir el sueldo a directivos: "Está regulado y no hay decisiones personales"

El obispo de Zamora, Fernando Varela, ha negado que los recientes despidos en Cáritas Diocesana de Zamora estén relacionados con una supuesta subida salarial a algunos de sus directivos.

El prelado ha calificado la acusación de "infamia" y ha subrayado que en el Obispado "los sueldos están regulados por un convenio en el que cada uno cobra según su categoría laboral".

Varela ha reiterado que los salarios en Cáritas y en el Obispado "no se suben de forma discrecional", explicando que "si uno pasa a ser directivo y antes era secretario, tiene el sueldo de directivo".

A la intervención del obispo se sumó el ecónomo de la diócesis de Zamora, José Manuel Chillón, quien también ha defendido que "las subidas salariales están siempre reguladas de acuerdo con el convenio" y ha negado que exista relación entre los despidos y los cambios de categoría laboral. "Poco tiene que ver que haya despidos con que uno pase de una categoría laboral a otra siempre regulada", ha apuntado.

Chillón ha querido dejar claro en que "lo importante en las instituciones es que todo esté regulado y no haya decisiones nunca individuales, ni ad hoc, ni personales". Tanto él como el obispo reiteraron que los procedimientos de Cáritas Zamora siguen criterios laborales comunes y auditables.

Las declaraciones llegan después de que en las últimas semanas se difundieran críticas sobre la gestión económica de Cáritas Diocesana, especialmente por el cese de varios trabajadores y la reorganización interna de algunas áreas.

Desde el entorno de la entidad, se ha justificado la medida por "ajustes necesarios para garantizar la sostenibilidad" de los programas sociales que desarrolla en la provincia.

Con estas explicaciones, el Obispado pretende frenar las especulaciones sobre supuestas subidas salariales presuntamente injustificadas. "No ha habido aumentos fuera de convenio", han insistido tanto Varela como Chillón, reivindicando la transparencia y el control en la gestión de los fondos de Cáritas Zamora.