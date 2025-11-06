Faúndez paraliza la disolución del Consorcio Provincial de Bomberos por la "ambición desmedida" de UGT

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha anunciado este jueves que el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios no se disolverá finalmente para integrarse en la Diputación.

La decisión, según ha explicado, se debe a la "ambición desmedida" de los representantes de UGT, que "han frustrado un acuerdo histórico".

Faúndez ha informado de que, pese a haber mantenido 23 reuniones con los sindicatos en los últimos dos años, no ha sido posible alcanzar un consenso sobre las condiciones económicas y laborales para la integración del personal. "No por voluntad de esta institución, sino por la postura que ha adoptado UGT", ha recalcado.

Uno de los nuevos vehículos adquiridos por la Diputación

El presidente provincial también ha recordado que la Diputación ha cumplido la mayoría de los compromisos del decálogo firmado en 2023, entre ellos la profesionalización de los parques, la reducción de jornada a 35 horas, la creación de plazas de cabos, el concurso de traslados, la subida de niveles y las bolsas de trabajo.

"Solo quedaba un paso, la integración en la Diputación, pero no se podrá cumplir", ha lamentado Faúndez. Según ha detallado el presidente provincial, el sindicato ha exigido nuevas subidas salariales y una comisión permanente para revisar los sueldos cada año, condiciones que considera "inasumibles".

Faúndez ha justificado que un bombero recién incorporado percibe 1.853 euros netos al mes, cifra que puede llegar a 3.000 euros con los refuerzos voluntarios, valorados en 575 euros por guardia para bomberos y 625 euros para cabos. "Todos aspiramos a tener mejores condiciones, pero todo en la vida tiene un límite", ha afirmado

También ha recordado que el complemento específico de los bomberos zamoranos es el más alto de Castilla y León, salvo en Segovia, y que la Diputación no puede poner en riesgo su equilibrio financiero "por la ambición de unos pocos".

Faúndez ha enviado un mensaje de tranquilidad, indicando que el servicio continuará prestándose con normalidad y que el consorcio tendrá una prórroga a partir del 1 de enero de 2026, financiada con transferencias de la Diputación.

"Seguimos prestando servicio con los mejores vehículos y los mejores profesionales", ha asegurado. Pero ha matizado que entre estos trabajadores, "algunos representantes de UGT han perdido una oportunidad histórica", ha añadido.

Nuevos vehículos de intervención en altura

Antes de este anuncio, Faúndez había presentado dos nuevos vehículos de intervención en altura y material de rescate en el recinto ferial Ifeza, con una inversión de 576.000 euros.

Los vehículos, valorados en 554.000 euros, se destinarán a los parques de Zamora y Rionegro del Puente, mientras que los actuales se trasladarán a Bermillo de Sayago y San Vitero. Los nuevos camiones permiten trabajar hasta 22 metros de altura, operar a cuatro metros bajo rasante y soportar cargas de hasta 280 kilos.

También se ha adquirido material de rescate acuático (neoprenos, cascos, vadeadores, escarpines y cámaras térmicas de última generación) para mejorar la seguridad y eficacia en emergencias.

En total, la Diputación ha invertido 6,8 millones de euros en dos años en la modernización del servicio, que incluye la apertura del parque de Zamora, la construcción del de Toro, adjudicado a la empresa Zapaín, y la creación del nuevo parque de Sanabria, previsto para 2026.