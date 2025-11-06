Las Edades del Hombre se acerca al público escolar con un laboratorio interactivo para conocer la exposición de cerca

Escolares observando la maqueta artesanal de la Catedral de Zamora del escultor Máximo Galindo

Una de las grandes novedades de la nueva edición de la exposición de Las Edades del Hombre es el programa escolar y el laboratorio EsperanZa. Un espacio interactivo, pedagógico y familiar que busca acercar el arte a los más jóvenes.

Talleres, materiales táctiles, actividades sensoriales y contenidos adaptados permiten a los escolares descubrir cómo se crea una obra y qué simboliza su mensaje, en el contexto expositivo de la sacra muestra que se celebra en Zamora.

El proyecto está ubicado en la iglesia del Carmen de San Isidoro y complementa las dos sedes principales de la muestra en la Catedral y la iglesia de San Cipriano.

Escolares en el Laboratorio EsperanZa

El laboratorio estará abierto los viernes por la tarde, los sábados todo el día y los domingos por la mañana, con entrada gratuita para quienes visiten Las Edades del Hombre. Los colegios podrán concertar visitas entre semana sin coste alguno.

Según ha explicado David Muriel, director de proyectos de la Fundación Las Edades del Hombre, se trata de "un entorno paralelo y didáctico que facilita la interpretación de los contenidos y acerca el mensaje de la exposición de forma divertida y cercana".

El itinerario reproduce de forma comprensible y sensorial los tres grandes momentos del relato expositivo creado por el relator José Manuel Chillón: el sufrimiento del hombre, la pasión y la esperanza.

Entre los elementos simbólicos se incluyen maderas quemadas de la Sierra de la Culebra, el patinete de Ignacio Echevarría, joven español asesinado en un atentado en Londres, y restos de un cayuco procedente de la isla de El Hierro.

El patinete de Ignacio Echevarría, joven español asesinado en un atentado en Londres

"Todo ese sufrimiento lo recoge Cristo en la cruz, pero la última palabra no fue la muerte, sino la resurrección", ha explicado el comisario de la exposición y director de ZamorArte, Juan Carlos López. El recorrido está diseñado "con un enfoque pedagógico" y que nace "del corazón de un educador", ha añadido.

En el recorrido aparece incluso "un Cristo resucitado reinterpretado con inteligencia artificial" que invita a reflexionar sobre el sentido de la vida, según ha apuntado Juan Carlos López.

El laboratorio cuenta también con 'miradores mágicos', creados por la artista Alba Bartolomé, y con un espacio diseñado por Teresa Álvarez que recrea ambientes de encuentro y contemplación.

Además, por primera vez, se ha incorporado lenguaje fácil y pictogramas para hacer accesible la experiencia a personas con distintas capacidades.

El itinerario se estructura en tres estancias interactivas. La primera está dedicada a la arquitectura románica como símbolo del encuentro con Dios, con una maqueta artesanal de la Catedral de Zamora del escultor Máximo Galindo, elaborada durante más de 3.000 horas.

Laboratorio EsperanZa

La segunda se centra en la pintura, con la recreación del estudio del artista zamorano Ricardo Segundo, donde los niños aprenden "cómo se pinta un cuadro y qué intención espiritual tiene el artista".

La tercera estancia aborda la escultura, con reproducciones en 3D del Cristo de las Injurias y materiales como hierro, madera o barro para que los escolares experimenten con el tacto. También se incluye un homenaje al escultor Ricardo Flecha, con la participación de su familia.

"Educar consiste en invertir y acercar a los chavales al arte de otra manera", ha añadido López, convencido de que este modelo pedagógico "marcará el futuro de Las Edades del Hombre". La exposición busca transmitir "una convicción profunda: que es posible tener esperanza y vivir con sentido", ha apuntado.

Laboratorio para escolares de la exposición de Las Edades del Hombre en Zamora

Un espacio por y para los niños

El director de proyectos de la Fundación Las Edades del Hombre ha apuntado también que la iniciativa va más allá de las habituales visitas guiadas o materiales educativos.

"Queríamos dar un paso más y crear un tercer espacio donde los visitantes, sobre todo los niños, identifiquen lo que han visto en la exposición principal mediante actividades interactivas", ha asegurado.

Escolares participando en las actividades interactivas del Laboratorio EsperanZa

Por su parte, el obispo de Zamora, Fernando Varela, ha destacado que el objetivo es "hacer del arte una experiencia real, donde los niños vean cómo se utiliza una gubia, qué elementos intervienen en una obra y comprendan que el arte entra por los sentidos".

Varela ha subrayado que es "la primera vez que Las Edades del Hombre incorpora un espacio interactivo en sus exposiciones" y agradeció a la Fundación Las Edades del Hombre y a la Fundación ZamorArte su esfuerzo por hacerlo posible.