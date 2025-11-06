En busca del Ilia Topuria zamorano: primera velada de MMA con nueve combates y dos cinturones en juego

Presentación en el Ayuntamiento de Zamora de la I Velada de MMA Artes Marciales Mixtas

Zamora acoge este sábado la I Velada de MMA Artes Marciales Mixtas, en Ifeza. El evento comenzará a las 17.00 horas con la apertura de puertas y ofrecerá un total de nueve combates, incluyendo un enfrentamiento profesional y la disputa de dos cinturones.

Entre los participantes, seis luchadores son de la provincia. La velada permitirá ver combates como Almeida vs Soares y dos peleas por cinturón: Florín contra el zamorano Galán y Saraiva frente a Ruiz

Otros enfrentamientos incluirán Rojas vs Cazarrón, Hidalgo vs Calvo, Ndiaye vs Cabrero y Martín vs Pérez. Además, se celebrarán dos combates de Grappling y una exhibición de Capoeira que abrirá la jornada.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora, Manuel Alonso, ha destacado la importancia de acoger un evento de estas características, que les puede "resultar muy interesante" a los zamoranos".

Por su parte, el diputado de Deportes y Juventud de la Diputación de Zamora, Juan del Canto, ha apuntado que el evento refleja "el compromiso que tenemos desde el área de Deportes con todas las modalidades, tanto mayoritarias como minoritarias". Del Canto también destacó que la velada será "única en la provincia" y animó a la sociedad a asistir y disfrutar del espectáculo.

Ju Pereira, uno de los organizadores, ha explicado que "gran parte de los chicos que compiten son de Zamora e, incluso, disputará el primer cinturón en esta competición".

Gilherme Cadena, coorganizador, añadió que el nivel de los luchadores es alto y que el evento "va a estar bastante emocionante" con combates nacionales e internacionales.

Las entradas anticipadas se venden a 15 euros y en taquilla costarán 20 euros. Los organizadores recordaron que la recaudación contribuye a cubrir gastos de viaje, alojamiento y alimentación de los participantes, muchos de los cuales recorrerán largas distancias para competir.

Con este evento, Zamora se abre a un deporte en expansión que gana notoriedad gracias a los éxitos de figuras como Ilia Topuria. De hecho, los organizadores han destacado un aumento de interesados en sus centros por este tipo de deportes, al calor del actual Campeón Mundial de Peso Ligero de UFC.