El zamorano Freddy Lorenzo (49) vuelve a la cima del culturismo 15 años después como campeón de España

El culturista zamorano Alfredo 'Freddy' Lorenzo ha cerrado 2025 con una de las mejores temporadas de su vida deportiva. El atleta del club Energym se impuso en la categoría sénior ligero, menos de 70 kilos, durante el Campeonato de España de la IFBB celebrado en Cáceres los días 24 y 25 de octubre.

Con este triunfo, el zamorano regresa a lo más alto del podio nacional quince años después de su última participación en la Federación Internacional. Su victoria le permite sumar ya ocho títulos de campeón de España, un logro que lo sitúa entre los nombres más importantes del culturismo español.

La cita en tierras extremeñas reunió a más de doscientos competidores y se presentaba como una de las más exigentes del calendario. Freddy, de 49 años, logró imponerse en la categoría sénior, un grupo de edad reservado hasta los 40 años, y demostró que sigue en plena forma a las puertas de ingresar en la división máster 2, para mayores de 50.

Freddy Lorenzo Cedida por Uriel Art Fotografía

El título nacional no fue su único éxito en un año que ha rozado la perfección. En octubre se alzó con tres medallas de oro en el Campeonato Mundial IBFA, disputado en la localidad italiana de Pomezia. Lo hizo en tres categorías diferentes, sénior, máster y talla/peso, confirmando su extraordinario nivel competitivo.

Antes de ese logro internacional, Freddy ya había conseguido la medalla de plata en el Campeonato del Mundo celebrado en Eslovenia a finales de septiembre, donde quedó segundo en la categoría sénior peso ligero. Solo un campeón de Sri Lanka, varias veces vencedor mundial, pudo superarlo.

Su palmarés de 2025 se completa con el Campeonato del Mar Mediterráneo, en el que se impuso en dos modalidades, por peso y por talla.

En total, ha logrado nueve títulos nacionales e internacionales a lo largo del año, una cifra que consolida una carrera iniciada hace tres décadas.