Torres sostiene que el informe de la UCO “dejó las cosas absolutamente claras” y acusa al PP de “difamación”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres aseguró este martes en Zamora que el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en relación a la trama Koldo “dejó las cosas absolutamente claras”, en relación con la investigación sobre la gestión del Ejecutivo canario durante su etapa como presidente.

En declaraciones a preguntas de los periodistas antes de la reunión de coordinación con representantes de los ministerios y los delegados del Gobierno celebrada en la capital del Duero, arremetió contra el Partido Popular por haber mantenido “la difamación” y un “ataque al entorno más íntimo” a lo largo de los últimos meses.

“Vuelvo a repetir lo que dije ayer, cuando hice una comparecencia con el informe completo, y es que estoy feliz. Son otros los que tendrían que explicarse”, afirmó el ministro, recordando que ha tenido que “soportar 30 o 40 preguntas en sede parlamentaria” y en distintas comisiones del Congreso y del Senado. “Me ratifico en todas las declaraciones, incluidas las relacionadas con Víctor de Aldama”, ha señalado.

La visita del ministro a Zamora ha generado una gran expectación mediática, tras su comparecencia ayer

Torres insistió en que “me han estado acusando, desde el PP por ejemplo, de que todo se iba a sacar cuando saliera el informe de la UCO, con difamaciones, aludiendo de manera directa o indirecta a pisos en Atocha, a comisiones y mordidas ilegales, ayer el informe de la UCO dejó las cosas completamente claras”, y se ha mostrado feliz de que el Supremo “no me haya citado siquiera como testigo y del cumplimiento de la legalidad”.

“La oportunidad de saber si lo que decía ese señor era verdad o no era el informe de la UCO”. Sobre el contenido concreto del dictamen, añadió: “Ayer lo que ocurrió es que hay una carpeta en los anexos que dice que entre el señor Aldama y Ángel Víctor Torres solo hay un mensaje. Y eso no lo dice Ángel Víctor Torres, lo dice la Unidad Operativa de la Guardia Civil, que da fe de un trabajo de investigación durante cuatro años”.

Sin embargo, en paralelo a estas declaraciones, El Español publicó nuevos audios incorporados a la investigación de la UCO que probarían que Ángel Víctor Torres vulneró la ley al forzar pagos a la trama Koldo sin comprobaciones.

De acuerdo con esa información, los investigadores habrían registrado conversaciones en las que el entonces presidente canario presionó para autorizar pagos millonarios a una empresa vinculada con la red, a pesar de las advertencias internas sobre las deficiencias del material sanitario adquirido durante la pandemia. Los informes policiales apuntan a que se vulneró la Ley de Contratos del Sector Público al efectuarse los abonos sin las comprobaciones técnicas preceptivas.

La publicación de estos audios introduce un nuevo matiz en el relato defendido por Torres, que reivindica su “felicidad” y su “tranquilidad” ante un informe de la Guardia Civil que, según sostiene, le exime de cualquier irregularidad. La polémica, lejos de disiparse, reabre el debate sobre la gestión de las compras de emergencia en Canarias y el papel que desempeñó el ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.