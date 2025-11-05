El Gobierno presume en Zamora de una Administración pública que llega a los ciudadanos "vivan donde vivan"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside en Zamora la reunión de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estad JL. Leal Ical

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha inaugurado este miércoles en Zamora la reunión de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (Cicape). En su intervención, ha destacado el papel de las delegaciones del Gobierno como "referencia" de la presencia de la Administración General del Estado en las provincias españolas.

Además, el ministro ha destacado el refuerzo de la Administración General del Estado en el territorio como una de las prioridades del Ejecutivo desde 2018.

Ángel Víctor Torres ha asegurado que una de las prioridades del Ejecutivo es garantizar "servicios de calidad para todos los ciudadanos, vivan donde vivan".

Torres ha puesto en valor el trabajo de "muchos funcionarios y funcionarias" que se desplazan hasta pueblos con dificultades de conexión para facilitar la realización de trámites a sus vecinos.

Según ha señalado, se han tramitado "más de 100.000 expedientes" dentro del programa 'La Administración cerca de ti', destinado a acercar los servicios públicos a las zonas rurales.

Desde 2018, el Ministerio de Política Territorial ha impulsado el refuerzo de la Administración en todo el territorio, con avances en eficiencia y digitalización. Entre ellos, ha destacado el Centro de Comunicación de Emergencias y la reorganización de los servicios de inspección en frontera.

Durante su intervención, Torres ha hecho referencia a la coordinación de emergencias en todo el país, "después de un verano complicado, por ejemplo, en Castilla y León, con grandes incendios, y al cumplirse también un año de la dana, con muchísimas pérdidas humanas y materiales". Según ha explicado, el Gobierno impulsa "mayores respuestas en materia de coordinación en Protección Civil".

La reunión de la Cicape ha abordado también las aportaciones de los jóvenes a través del Consejo de la Juventud, así como cuestiones relacionadas con la Memoria Democrática y la conmemoración de los '50 años de España en libertad'.

En este sentido, el ministro ha insistido en la importancia de "defender la democracia y las libertades" y en reconocer "lo logrado tras muchos años de totalitarismo".

Torres ha subrayado que estos actos conmemorativos pretenden "llegar a la gente joven, a los centros educativos" y poner en valor "el poder de la democracia, el valor de poder opinar, el valor de poder amar a quien queramos". Ha recordado que esos derechos "fueron perseguidos durante muchos años" y que "no podemos olvidar lo que costó conseguirlos".

La Cicape reúne a representantes de todos los departamentos ministeriales junto a los delegados del Gobierno en comunidades y ciudades autónomas, con el objetivo de coordinar la política del Ejecutivo en la Administración General del Estado y garantizar su presencia efectiva en todo el territorio.

"No se va a dejar a nadie atrás"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática también ha respondido a preguntas sobre la pérdida de dos paradas del AVE en la zona de Sanabria, sobre las cuales ha asegurado que "no se va a dejar a nadie atrás" y ha puesto en valor "el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Transporte", de la mano de Óscar Puente.

Torres ha destacado los datos de "mejora del servicio, de más presencia y de mayor puntualidad frente a otros países de la Unión Europea" y ha asegurado que el trabajo que realiza el Ministerio es "absolutamente riguroso".

Finalmente, Ángel Víctor Torres ha asegurado que España cuenta con "un sistema ferroviario puntero a nivel internacional y mundial" y que "se han tomado decisiones de invertir como nunca en las infraestructuras del país".