Óscar Cano, nuevo entrenador del Zamora CF para el resto de la temporada

Óscar Cano será el nuevo entrenador del Zamora CF para lo que resta de la temporada 2025-2026. El conjunto zamorano ha comunicado este martes la contratación del técnico granadino, que atesora una extensa y variada trayectoria en el fútbol español, solo un día después de anunciar la destitución de Juan Sabas después de un año y medio al frente del equipo.

Cano ha dirigido clubes como CD Baza, Granada CF, Poli Ejido, UD Salamanca, UD Melilla, Real Betis B, CD Alcoyano, CD Castellón (con el que logró el ascenso a Segunda División), CD Badajoz, RC Deportivo de La Coruña, CE Sabadell y, el más reciente, el CD Tenerife, en Segunda División.

El Zamora CF ha señalado que su perfil se caracteriza "por asumir proyectos ambiciosos, tanto en formación como en categoría nacional, y aportar una visión clara de juego, estructura y crecimiento".

Tras la contratación de Cano como nuevo entrenador, el cuerpo técnico del equipo quedaría estructurado de la siguiente manera: como preparador físico se desempeñará David Pérez, que tras su labor como readaptador físico en el club asume ahora la responsabilidad plena del área física. Como segundo entrenador continuará Ramón Verdú y como preparador de porteros seguirá Javier Melchor.

El Zamora CF ha asegurado que apuesta por esta nueva etapa con Óscar Cano al mando para "consolidar un estilo, reforzar la competitividad del primer equipo y afianzar los valores de la entidad dentro y fuera del campo". "Con Ramón Verdú, David Pérez y Javier Melchor complementando el staff técnico, el club mantiene equilibrio entre renovación y continuidad, garantizando estabilidad", ha zanjado el equipo en un comunicado.