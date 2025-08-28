El Ayuntamiento de Zamora prohíbe aparcar en el acceso al estadio Ruta de la Plata durante los partidos

El Ayuntamiento de Zamora ha decidido prohibir el estacionamiento irregular en el vial que conecta la carretera de Salamanca, desde el cementerio, con el aparcamiento del estadio durante los encuentros del Zamora C.F.

Así se ha decidido por "motivos de seguridad peatonal", donde la circulación en este vial quedará limitada a un único sentido.

Así que antes del inicio de los partidos, solo se permitirá el acceso en sentido de entrada hacia el estadio. Y, al finalizar los encuentros, se habilitará exclusivamente el sentido de salida.

Estas restricciones buscan "garantizar una circulación más fluida y segura" en la zona, según apunta el Consistorio zamorano.

El Ayuntamiento destaca que estas medidas siguen las recomendaciones de la Policía Local y están diseñadas para "mejorar la seguridad de los peatones y la ordenación del tráfico", beneficiando a todas las personas que acuden al estadio y a los vecinos del entorno.