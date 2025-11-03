La Cueva del Jazz da la bienvenida a noviembre con Lord Bishop, Pongamos que hablo de Joaquín y U2 Live

La Cueva del Jazz sigue ofreciendo a los zamoranos su mejor programación con conciertos y bandas hasta final de año.

La sala zamorana ha anunciado una "vibrante" temporada de música en vivo con artistas internacionales, bandas nacionales y grupos locales que abarcan rock, blues, indie, rap, tangos, música urbana o punk-rock.

Este jueves 6 volverá el ciclo Rocking The Stage con Lord Bishop desde Estados Unidos. El viernes 7 llegará el tributo a Joaquín Sabina con Pongamos que Hablo de Joaquín a las 21:00 horas. Las entradas ya están agotadas para este evento.

Por otro lado, el sábado 8 será el concierto de U2 Live, tributo a la mítica banda irlandesa, a las 21:00 horas. El jueves 20 regresará el blues de la mano de Vargas Blues Band.

El viernes 21 de noviembre actuará Puño Dragón, seguido de Kamikazes el sábado 22. El jueves 27 se presentará una doble cita del ciclo Rocking The Stage con Bob Wayne y Munly J Munly, ambos desde Estados Unidos.

El viernes 28 será el concierto de Kyr4 y Copo, dentro del circuito AIEnRUTa con apoyo del Colectivo 49. El sábado 29 cerrará Guadalupe Plata.

Diciembre también traerá mucha música en directo para que todo el mundo disfrute al máximo. El jueves 4 será el turno del estadounidense Dudley Taft, también dentro del Rocking The Stage. El sábado 6 será el turno de Haciendo el Indie. El domingo 7 llegará Atomic Megalodon.

El viernes 12 será el turno de Lobos, tributo a Pereza y Leiva. El sábado 13 será el turno de Los Gandules, que repetirán con un concierto matinal el domingo 14. El viernes 19 llegará Inspector Riff. El sábado 20, Marabao y Tú, otro homenaje a Platero y Tú.

El viernes 26 de diciembre se presentarán La Milagrosa y Miniño, patrocinados por Vibra Mahou. El sábado 27 actuará Bazar Tokio. El domingo 28 se celebrará el concierto de Arizona Baby.

La temporada culminará el martes 30 de diciembre con el 42 aniversario de La Cueva del Jazz, que contará con la Ñaco Goñi Blues Band.

Los precios de las entradas oscilan entre 5 y 22 euros en taquilla, con descuentos en venta anticipada y promociones para jóvenes.