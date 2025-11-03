Cáritas Diocesana de Zamora celebra seis décadas al lado de los más vulnerables con un acto en el Teatro Ramos Carrión

Cáritas Diocesana de Zamora está de celebración. Cumplen seis décadas al lado de las personas más vulnerables. 60 años que se conmemorarán con un especial acto que tendrá lugar este martes en el Teatro Ramos Carrión a las 19:00 horas.

"Un acto de agradecimiento y reconocimiento a todos los que han colaborado con la organización durante estos años", afirman en un comunicado.

Durante el homenaje, agradecerán la labor de los trabajadores, sacerdotes, instituciones públicas y voluntarios, cuyo esfuerzo y dedicación han sido "fundamentales" para la acción de Cáritas en la sociedad zamorana.

Una celebración en la que se hará entrega de los galardones en cuatro bloques. En primer lugar, será el de reconocimiento y agradecimiento a la Junta de Castilla y León, a la Diputación de Zamora, al Ayuntamiento de Zamora, al Ayuntamiento de Toro y al Ayuntamiento de Benavente.

El galardón de reconocimiento y agradecimiento en nombre de todos los sacerdotes será para Tomás Calero Aparicio. Por otro lado, la compañera de más antigüedad de Cáritas Diocesana de Zamora, Mª Dolores Oncalada Gato, recogerá el galardón en nombre de todos los empleados.

Finalmente, el reconocimiento al voluntariado lo recibirá -en nombre de todos- Francisca Lorenzo Estévez, la más longeva, conocida como Paca. Y estará acompañada por la más joven, Isabel Pascual García.

El lema de la campaña de este año es 'Mientras haya personas, hay esperanza' y con él Cáritas recuerda que estos 60 años han sido un camino de acompañamiento a quienes necesitan "recuperar la confianza en sí mismos, generar espacios de esperanza y sentir que hay luz al final del túnel".

El evento contará con la presencia del obispo de Zamora, Fernando Valera, el presidente de Cáritas Diocesana de Zamora, Ignacio Enríquez, y representantes de Cáritas Autonómica, autoridades civiles y militares y miembros de la sociedad zamorana.

"Con la mirada puesta en el futuro, la organización reafirma su compromiso de ser un espacio de esperanza y oportunidad, manteniendo su labor junto a las personas más desfavorecidas y afrontando los desafíos de una sociedad más envejecida y con necesidades crecientes", finalizan.