Guarido critica que Mazón cobre un sueldo durante 15 años si dimite: "Hace falta una reforma de este abuso"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha reaccionado en su perfil de Facebook a la posibilidad de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, presente su dimisión tras la tragedia ocurrida en Valencia por la dana. Y lo ha hecho poniendo el foco sobre el derecho del aún presidente valenciano de cobrar durante 15 años su sueldo como máximo dirigente de la Generalitat Valenciana si se marcha.

Guarido ha mostrado abiertamente su indignación por el régimen económico previsto para los expresidentes autonómicos y ha afirmado que "no me extraña que los políticos tengamos tan mala imagen".

Según ha recordado el alcalde zamorano, Mazón lleva dos años y tres meses al frente de la Generalitat, pero en caso de dejar el cargo tendría derecho a percibir durante quince años un salario anual de más de 94.000 euros.

"Puedes cobrar el sueldo como político, el que sea, pero 15 más por algo más de dos años en el puesto no es justo", ha criticado Guarido. A su juicio, se trata de "un abuso de poder a favor de la desmesura y lo irracional" y ha defendido que, además de la dimisión del valenciano, "también hace falta una reforma de este abuso".

De acuerdo con la información publicada por eldiario.es, el Estatuto de los expresidentes de la Generalitat Valenciana reconoce a quienes dejan el cargo la condición de miembros natos del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) durante quince años, con derecho a percibir el salario correspondiente.

En el caso de Mazón, esta cuantía ascendería a 86.862,36 euros brutos anuales, más una indemnización por residencia de unos 7.300 euros si mantiene su domicilio en Alicante.

El Estatuto contempla además que el expresidente disponga de una oficina de apoyo con dos asesores, un conductor y un vehículo oficial, así como un local adecuado, presupuesto de funcionamiento y medidas de seguridad personales.

El alcalde que menos cobra de España en una capital de provincia

Cabe recordar que Francisco se comprometió hace diez años, cuando accedió a la Alcaldía de Zamora, a mantener el sueldo que tenía como bedel de instituto, y lo ha cumplido desde entonces.

Así lo certifica el informe ISPA 2024 del Ministerio de Hacienda, que recoge la información salarial de todos los alcaldes españoles.

En él puede comprobarse que continúa siendo el regidor de capital de provincia que menos cobra. En 2023, año con dos periodos debido a las elecciones municipales, Guarido percibió 17.771,51 euros en la primera mitad del año y 20.721,93 euros en la segunda, lo que suma un total de 38.493 euros brutos.

Es decir, que Guarido cobra lo mismo que cualquiera de los concejales que conforman el pleno del Ayuntamiento de Zamora.