Los visitantes de Las Edades del Hombre podrán acceder a rutas guiadas gratuitas por Zamora

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Zamora ha puesto en marcha un programa de visitas guiadas gratuitas por la ciudad con motivo de la celebración en la ciudad de la nueva edición de la exposición Las Edades del Hombre, Esperanza.

El Consistorio pretende aprovechar la relevancia de este acontecimiento cultural para "dar a conocer el patrimonio histórico y cultural de Zamora", siguiendo la estela del impacto que tuvo la primera edición celebrada en la ciudad en 2001, bajo el nombre Remembranza.

Cabe recordar que aquella muestra recibió más de 700.000 visitantes y supuso, según destaca el Ayuntamiento, "un antes y un después en la promoción y el desarrollo turístico" de Zamora.

Las visitas guiadas por la ciudad se realizarán dos días a la semana, los martes y viernes a partir de las 16:30 horas. Cada recorrido tendrá una duración aproximada de hora y media, será de exteriores, y tendrá como punto de partida el edificio del Ayuntamiento de Zamora, en la Plaza Mayor, y final en el Castillo.

El horario de las rutas ha sido diseñado para no coincidir con otras visitas turísticas que realizan los guías locales por la mañana, ni con las que organiza el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora con motivo de la misma exposición. El objetivo, según la Concejalía, es "diversificar la oferta para los turistas que lleguen a Zamora".

Para participar será necesario inscribirse previamente en la Oficina Municipal de Turismo, bien de forma presencial, por teléfono o por correo electrónico. Los participantes deberán recoger en la oficina una pegatina identificativa con el día y la hora de la reserva.

Desde la Concejalía indican que los grupos no podrán superar las 50 personas. Estas rutas están dirigidas a turistas individuales y no a grupos organizados.

Será imprescindible presentar el ticket de entrada a la exposición de Las Edades del Hombre, tanto si los visitantes ya han visto la muestra como si la van a visitar en fechas próximas. En cualquier caso, el billete deberá haberse adquirido antes de realizar la ruta guiada.

Las visitas comenzarán la primera semana de noviembre y se desarrollarán hasta el 5 de abril de 2026, coincidiendo con el calendario de la exposición Esperanza.

La iniciativa será promocionada a través de los canales de comunicación de la Concejalía de Turismo como la web municipal, redes sociales y la propia oficina, además de contar con el apoyo de la Fundación Siglo de la Junta de Castilla y León. También aparecerá en la página oficial de Las Edades del Hombre, para facilitar el acceso a la información a todos los visitantes.