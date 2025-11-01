El Ayuntamiento de Toro aprueba la compra de un solar para construir 37 viviendas públicas en el casco histórico

El pleno del Ayuntamiento de Toro ha aprobado la compra de un solar en el centro de la ciudad destinado a la construcción de vivienda pública.

Desde el equipo de Gobierno recuerdan que se trata de un paso clave dentro del compromiso municipal con la Junta de Castilla y León para promover el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes menores de 36 años.

El equipo de Ángeles Medina lleva meses trabajando en la búsqueda del terreno idóneo para cederlo al Ejecutivo autonómico, que será el encargado de ejecutar la promoción. El objetivo es que estas viviendas se vendan con bonificación para los jóvenes que cumplan los requisitos establecidos.

Antes de iniciar el proceso de adquisición, el Ayuntamiento realizó un sondeo para conocer el interés de los toresanos. En aquel momento, un total de 75 personas manifestaron su intención de optar a una vivienda pública en el municipio, lo que sirvió de base para determinar el tamaño y las características del proyecto.

El solar elegido cumple los requisitos exigidos por la Junta de Castilla y León, entre ellos la capacidad para albergar al menos al 50% de los solicitantes.

Con una superficie superior a los 2.100 metros cuadrados, el terreno permitirá levantar alrededor de 37 viviendas, según las estimaciones iniciales, a la espera del estudio técnico que elaborará la administración autonómica.

Además de su tamaño y condiciones urbanísticas, el emplazamiento ha sido valorado por su ubicación céntrica. El Ayuntamiento subraya que esta actuación contribuirá a revitalizar el casco histórico de la ciudad toresana, una zona que actualmente presenta numerosos edificios abandonados y deshabitados.

"Queremos que los vecinos vuelvan a vivir dentro del conjunto histórico, lo que seguro redundará poco a poco en la mejora de los inmuebles y barrios colindantes a cualquier promoción de estas características", ha señalado la concejal de Urbanismo, Obras, Patrimonio y Cementerio, Ruth Martín.

Desde el Consistorio recuerdan que todas las personas interesadas deben inscribirse en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León, disponible en la web de la Junta: https://vivienda.jcyl.es/web/es/vivienda/registro-demandantes.html.