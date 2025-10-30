El PSOE rechaza en el Senado promocionar Las Edades del Hombre y la provincia de Zamora

El Partido Popular de Zamora ha denunciado que el PSOE "da la espalda a la provincia" tras votar en contra de una moción presentada en el Senado para impulsar la promoción nacional e internacional de Las Edades del Hombre y de Zamora como destino cultural. La propuesta, debatida en la Comisión de Cultura, salió adelante pese al rechazo socialista.

La iniciativa fue presentada por los senadores populares José María Barrios, Fernando Martínez-Maíllo y Natalia Ucero, coincidiendo con la nueva edición de Las Edades del Hombre, titulada 'Esperanza', inaugurada recientemente en la capital zamorana.

La senadora zamorana Natalia Ucero fue la encargada de defender la propuesta y subrayó la importancia de visibilizar a Zamora como un "referente cultural y espiritual" en un momento en que la provincia atraviesa "una situación demográfica crítica".

La senadora zamorana Natalia Ucero

El Partido Popular planteó al Gobierno de España la puesta en marcha de una campaña nacional e internacional de difusión tanto de la exposición como del propio territorio zamorano.

El objetivo, según explicó Ucero, es incorporar la provincia como destino cultural prioritario dentro de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

Además, los senadores populares reclamaron la mejora de las conexiones ferroviarias con Zamora y la recuperación de las paradas del AVE en Puebla de Sanabria mientras se mantenga la exposición, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Renfe.

Ucero apeló durante el debate a la unidad y la cooperación institucional para dar a la provincia "el lugar que merece". La senadora aseguró que "Zamora no pide favores", sino que "pedimos reconocimiento, cooperación y sensibilidad". El Partido Popular pidió en su propuesta "sumar esfuerzos en torno a un proyecto que ha demostrado su eficacia, su rentabilidad y su capacidad de orgullo colectivo".

El PSOE votó en contra de la moción, lo que, según el PP, "impidió que la iniciativa fuera respaldada por unanimidad". Los populares lamentaron que los socialistas "volvieran a dar la espalda a Zamora" y "antepusieran los intereses partidistas a los de la provincia".

Pese al rechazo del Grupo Socialista, la moción fue aprobada gracias a la mayoría del Partido Popular, de modo que las reivindicaciones se trasladarán ahora al Gobierno de España.

Para la senadora zamorana, la postura del PSOE supone una oportunidad perdida. "El PSOE ha perdido hoy una oportunidad de estar con Zamora y con uno de los proyectos culturales más importantes de nuestra tierra", concluyó Ucero.