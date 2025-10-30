De Fuentes formaliza su renuncia como concejal del PP en Zamora recibiendo la medalla de oro de la ciudad

Este jueves se ha producido la renuncia oficial del concejal del PP Sergio de Fuentes en el Ayuntamiento de Zamora. Durante la sesión plenaria, el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, ha entregado la medalla de oro de la ciudad al edil, que aprovechó la ocasión para despedirse del resto de miembros de la Corporación Municipal.

Fue el pasado 22 de octubre cuando se conoció que De Fuentes se convertiría en nuevo gerente del PP de Zamora. Una decisión orgánica del partido que también propició su salida como director de Ifeza, según anunció el presidente de la Diputación, Javier Faúndez. A De Fuentes, le relevará en el Ayuntamiento de Zamora Esperanza Saavedra.

El pleno municipal del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado este jueves una modificación del crédito presupuestario por valor de 2,1 millones de euros que se financiará con el remanente de tesorería existente y que se destinará a dos vías distintas, una primera para el suministro del agua y otra para el servicio de ayuda a domicilio.

Ha sido el punto destacado del orden del día. Dicha modificación presupuestaria responde a dos suplementos de crédito. Uno primero de 1,87 millones de euros para afrontar los gastos del suministro de agua para abonar las facturas que presenta la empresa que se encarga del Servicio Municipal de Aguas en concepto del líquido elemento suministrado en cada uno de los bimestres de facturación.

El segundo es para contar con los fondos suficientes para hacer frente a las solicitudes de los ciudadanos al servicio de Ayuda a Domicilio municipal, que permite atender todas las demandas que se reciban sin que haya lista de espera.

Asimismo, el pleno ha dado luz verde para aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal que regula la Tasa por Prestación de Servicios y Realización de Actividades Administrativas de Sanidad.

De esta forma, se añade una tasa por la adopción de perros y gatos que estén en el Centro de Protección Animal. La sesión plenaria empezó guardando dos minutos de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género del último mes.