Encuentran a un camionero fallecido en el interior de la cabina en la A-52 a su paso por la provincia de Zamora

Un camionero ha sido hallado fallecido en el interior de la cabina esta mañana en el kilómetro 87 de la A-52, en la provincia de Zamora, cerca de Puebla de Sanabria.

Una llamada ha avisado a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 11:08 horas, por un camión que se encontraba fuera de la calzada y su conductor inconsciente en el interior.

Hasta el lugar acudieron efectivos de emergencias del Sacyl y de la Guardia Civil de Tráfico. Sin embargo, nada pudieron hacer por salvar la vida de este hombre.

Posteriormente acudió la policía judicial, al efecto de abrir una investigación de los hechos, ya que, aunque una de las hipótesis es la muerte natural, tienen que confirmar si el fallecimiento se produjo antes o después de la salida de vía.

Asimismo, tal y como han trasladado fuentes de la Guardia Civil a este periódico, la unidad orgánica de la policía judicial realizó una inspección ocular del lugar.

Seguidamente, el cuerpo sin vida del camionero fue trasladado al anatómico forense de Zamora para realizar la pertinente autopsia.