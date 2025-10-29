¿Cómo van a afectar Las Edades del Hombre a las procesiones de la Semana Santa de Zamora?

La XXVIII edición de Las Edades del Hombre, EsperanZa, permanecerá en la Catedral de Zamora hasta el Domingo de Resurrección de 2026, es decir, hasta el 5 de abril, cuando también finaliza la Semana Santa.

A nadie se le escapa que esto supondrá un trastorno para los recorridos de las cofradías y hermandades que, tradicionalmente, salen o llegan a la SEO zamorana.

Al menos seis cofradías incluyen la Catedral en su recorrido, ya sea como punto de salida, llegada o estación destacada. La primera de ellas es la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, que llega a la plaza de la Catedral, donde se lleva a cabo la lectura de la Pasión de Nuestro Señor y el coro de la hermandad entona 'Christus Factus Est', el Viernes de Dolores.

Al día siguiente, en el Sábado de Pasión, la Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida, inicia su procesión desde la plaza de la Catedral, con los hermanos dentro del templo.

Lo mismo ocurre con la Cofradía de Jesús del Vía Crucis, la cual comienza su recorrido en la Catedral el Martes Santo. Mientras que la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias, conocida como Cofradía del Silencio, inicia y finaliza en la plaza de la Catedral el Miércoles Santo.

Además, el Jueves Santo, la Cofradía Virgen de la Esperanza llega a la plaza de la Catedral por la mañana y sus hermanas cantan la 'salve' a su imagen mientras esta entra en el templo.

Y por la noche, la Penitente Hermandad de Jesús Yacente el año pasado partió desde la Catedral para su recorrido, si bien, podrían hacerlo desde la Iglesia de Santa María la Nueva.

Israel López, presidente de la Junta Pro-Semana Santa, ha desvelado a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León que la Fundación Las Edades del Hombre les acaba de confirmar que las cofradías que lo soliciten previamente, podrán utilizar el atrio de la Catedral para sus recorridos.

López aclara que "utilizar el interior de la Catedral es completamente imposible" y que los detalles sobre cómo se organizarán las entradas y salidas aún no se han formalizado.

Como presidente también de la Hermandad de Jesús de Luz y Vida llevará esta semana a su asamblea general una reorganización de su recorrido, donde los hermanos esperarían a iniciar su procesión en los Jardines del Castillo.

Además, se planteará la posibilidad de que la procesión finalice en la Iglesia de Santa María la Nueva, tras volver del Cementerio de San Atilano.

Procesión del Silencio

Aunque, sin duda, una de las hermandades más afectadas es la Cofradía del Silencio. No solo porque la Catedral está inutilizada, sino porque su imagen principal, el magnífico Cristo de las Injurias, es una de las piezas principales que se exponen en la muestra.

El presidente de la cofradía, Rufo Martínez, confirma que el Cristo de las Injurias "saldrá en procesión" y transmite un mensaje de absoluta tranquilidad sobre cómo se va a sacar la pieza de la exposición, donde ahora se encuentra.

"Se sacará a mano, igual que se hace todos los años, pasando por las rampas y con la previsión necesaria. No es sencillo, pero es totalmente viable", explica.

De hecho, el presidente del Silencio recuerda que los hermanos ya toman a pulso la imagen, de más de 100 kilos, cada año para hacerla pasar desde la capilla a las poleas que elevan al Cristo hasta su mesa.

Martínez aclara que, aunque la operación es delicada, "el Juramento del Silencio no se verá afectado" y que la organización del acto se mantendrá con normalidad.

La Cofradía del Silencio cuenta con el visto bueno de la Fundación Edades del Hombre para extraer la pieza de la exposición, probablemente el Martes Santo o el mismo Miércoles Santo por la mañana.

En cuanto al retorno de la imagen a la exposición, dependerá de las indicaciones de la Fundación y del calendario de la muestra.

Aunque lo más probable es que, dado que la exposición finaliza el Domingo de Resurrección, el Cristo no vuelva a su emplazamiento original hasta el cierre oficial, ya que también procesiona el Viernes Santo en la procesión del Santo Entierro.

Sobre la entrega de capas de mayordomos y varas, que normalmente se realiza dentro de la Catedral, Martínez señala que se buscará "una nueva ubicación", probablemente, la carpa temporal, para que todo se recoja y se gestione antes de la procesión sin alterar la tradición.