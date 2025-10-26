Los ríos de Sanabria teñidos de negro: las lluvias de los últimos días arrastran la ceniza de los incendios del verano

Los vecinos de Porto y de toda la zona de la Alta Sanabria reconocen que asisten con "rabia y tristeza" a la imagen que dejan estos días algunos de sus ríos. Las lluvias de las últimas jornadas están arrastrando la ceniza de los incendios del pasado verano tiñendo el agua de negro.

Así sucede este fin de semana en el río Bibei en Porto de Zamora, muy cerca del nacimiento de este afluente del Sil. El caudal baja negro. Un color oscuro que se queda impregnado también en las piedras del fondo y las riberas dejando una estampa inquietante.

Es una situación que se está repitiendo esta semana en toda la Sierra de la Culebra una vez que se han generalizado las lluvias de otoño. Desde la asociación "La culebra no se calla" han criticado que las medidas tomadas por las administraciones no hayan podido evitar una situación previsible y que consideran que "agrava el desastre medioambiental" sufrido este verano.

Tanto la Junta de Castilla y León como la Diputación de Zamora han trabajado para evitar que el esperado arrastre de ceniza en los ríos pueda afectar al agua potable de los municipios. Se han invertido 2 millones para actuaciones de reforestación que se consideraron urgentes y que tenían como objetivo que la ceniza no llegara a ríos y arroyos.

La Confederación Hidrográfica del Duero también estableció un plan de emergencia con este fin. Con una inversión de 5 millones de euros ha desarrollado labores para sujetar las capas superficiales del suelo afectadas por el fuego y así impedir que la erosión las arrastre a los cauces de los ríos.

Rio Bibei en Porto. Redes sociales de Porto Alta Sanabria.

Unas inversiones que, según denuncian los vecinos y colectivos de la zona, no están siendo suficientes para evitar que algunos de sus ríos bajen negros este otoño.

Los incendios del pasado verano en Zamora quemaron más de 60.000 hectáreas. Según "La culebra no se calla" han afectado a 300 negocios y supondrán pérdidas de 80 millones de euros para toda la provincia.