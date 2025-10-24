Muere una mujer en plena calle en el centro de Zamora

Una mujer de unos 60 años ha fallecido este viernes en plena calle en Zamora. El suceso se ha producido en la plaza del Maestro, en el centro de la capital.

Una llamada, a las 13.46 horas, al centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León alertaba de que la mujer había sufrido un desvanecimiento y precisaba asistencia médica.

Al lugar han acudido la Policía Municipal, la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias del Sacyl, que han enviado una UVI Móvil.

Lamentablemente, los sanitarios no han podido hacer nada por su vida y solo han podido certificar su fallecimiento.