Una gala solidaria en Madrid recaudará fondos por los incendios de Zamora con JJ Vaquero y Ainhoa Arteta

Presentación de la Gala Solidaria Madrid Abraza en favor de los afectados por los incendios

Conocidos artistas nacionales y periodistas zamoranos afincados en Madrid se darán cita el viernes 14 de noviembre, a las 19 horas, en el Auditorio Mutua Madrileña de Madrid para la Gala Solidaria Madrid Abraza, en favor de los afectados por los incendios que devastaron varios territorios de la provincia de Zamora este verano.

El monologuista J.J. Vaquero, los cantantes líricos Luis Santana y Ainhoa Arteta, la artista de musicales Noemí Mazoy, el grupo folclórico Jambrina y Madrid y el mago Miguel de Lucas encabezan un programa que promete cultura, humor y magia.

La gala será presentada por periodistas zamoranos que "respondieron inmediatamente a la petición" de sumarse a la iniciativa. Entre ellos se encuentran Francisco Cacho (La Sexta), Antonio Casado (Onda Cero y El Confidencial), Pilar Cisneros (COPE), Javier Hernández (Onda Cero), Lucía Méndez (El Mundo), Sergio Martín y Ana Prada (TVE).

La entrada general costará 18 euros, con una modalidad solidaria de 50 euros y una Fila 0 para quienes deseen colaborar sin asistir.

Mariluz Uña, presidenta de la Casa de Zamora en Madrid, ha explicado que "queremos mirar adelante con un enfoque constructivo. Transformar el dolor en proyecto, la preocupación en cooperación y la memoria en futuro compartido".

Cada aportación se destinará a reforestar la flora, recuperar la fauna, restaurar espacios naturales y apoyar al sector primario, desde agricultura y ganadería hasta micología y turismo rural. "Cada entrada se convertirá en hábitat", subrayó.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha destacado la capacidad de movilización de los zamoranos en Madrid y la importancia de reforzar la imagen de la provincia.

Por ello ha animado a los zamoranos en la diáspora que cuenten que "hay parte de territorios que están intactos. Decir a los madrileños que vengan a Zamora, en otoño y el invierno, estaciones bajas para la hostelería, y disfruten de esos paisajes mágicos, de una gastronomía y unos alojamientos de primer nivel y, además, aprovechando Las Edades del Hombre", ha detallado.

La Fundación Caja Rural también participa en el proyecto y la técnico de comunicación de la entidad ha querido destacar la implicación de la Fundación porque "ser de Zamora no solo es llevar el nombre en nuestro DNI, sino apoyar proyectos con firmeza y con muchísimo trabajo". Esta gala ofrecerá cultura zamorana a los madrileños que echan de menos nuestra tierra".

Laura Huertos también ha señalado que la gala no solo será solidaria, sino también cultural, y animó a todos los zamoranos en Madrid a participar.

Además, desveló que la entidad abrirá una oficina más antes de terminar este año y otra más "a principios del primer trimestre del 2026".

Además, la Casa de Zamora ha organizado una semana de actividades previas con degustaciones de productos zamoranos, catas de vino y material promocional como pulseras con el lema 'Madrid Abraza'.

El objetivo es atraer la atención sobre la provincia, generar solidaridad y convertir cada aportación en acciones concretas para recuperar los espacios naturales afectados por el fuego.