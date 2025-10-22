Sergio de Fuentes deja la dirección de Ifeza para ser gerente del PP de Zamora: "Se va sin indemnización"

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez ha anunciado la renuncia del director general de Ifeza, Sergio de Fuentes, quien dejará el cargo el 2 de noviembre tras presentar su dimisión el pasado 17 de octubre. A partir del día 3 se incorporará como gerente del Partido Popular, tras el cese de José Manuel Miano por orden de Génova.

Esto significa que también abandonará su cargo como concejal del PP en el Ayuntamiento de Zamora, y cuyo puesto se quedará Esperanza Saavedra.

El presidente ha subrayado que el contrato de dirección "no contempla ninguna indemnización por cese", cumpliendo el compromiso del actual equipo de gobierno de suprimir esa cláusula. Por ello, Faúndez ha recordado que en el anterior mandato el pago por cese ascendió a unos 15.000 euros a Raúl Macías.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, tras la Junta de Gobierno

Faúndez ha destacado el trabajo realizado en el recinto ferial desde que De Fuentes asumió el cargo en julio de 2023. Según ha señalado el presidente provincial, "ha cumplido con creces las expectativas" y ha logrado transformar Ifeza en "un recinto ferial de referencia".

Entre las actuaciones ejecutadas, el presidente provincial ha querido destacar la renovación de la instalación eléctrica, la puesta en marcha del plan de incendios, la reforma de los baños, la mejora de la iluminación y el pavimento, y la pavimentación exterior.

Faúndez también ha mencionado que se ha completado el calendario de ferias y que "ahora la Diputación cobra por acoger eventos, cuando antes pagaba por organizarlos".

El presidente de la Diputación ha adelantado que el nuevo responsable de Ifeza se nombrará antes del 2 de noviembre y que será "una persona de confianza con un perfil sólido y experiencia", dispuesta a continuar con la hoja de ruta marcada.

Ayudas a colegios rurales

Una información que Faúndez ha desvelado tras la celebración este martes de la Junta de Gobierno ordinaria de la Diputación Provincial, en la que se han aprobado varias convocatorias de ayudas y se ha anunciado la renuncia del director general del recinto ferial Ifeza, Sergio de Fuentes.

El presidente de la institución provincial ha destacado el acuerdo para las bases de la convocatoria para la reparación y conservación de centros escolares de infantil y primaria en el medio rural. La ayuda abarcará los años 2025 y 2026. La Diputación aportará 120.000 euros y la Junta de Castilla y León otros 180.000. La cuantía total de 300.000 euros se completará con un 20% de financiación municipal.

La subvención máxima por ayuntamiento será de 16.000 euros y las obras deberán ejecutarse y justificarse antes del 31 de agosto de 2026. Las bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia en los próximos días.

Faúndez ha explicado que la colaboración entre ambas administraciones busca "mantener los centros rurales en las mejores condiciones posibles" y garantizar que los alumnos dispongan de espacios adecuados para su formación.

En el mismo pleno se aprobaron las ayudas del programa Crecemos para 2025, con la incorporación de los ayuntamientos de Galende y Puebla de Sanabria. Galende recibirá una unidad por importe de 33.800 euros y Puebla contará con dos unidades por el mismo valor cada una, lo que eleva la ayuda total a 101.400 euros.

El presidente recordó que este programa, destinado a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en el medio rural con atención a niños de 0 a 3 años, se desarrolla ya en 29 municipios zamoranos. En total, la inversión de este año asciende a 980.208 euros.

También se aprobó un nuevo lote de las ayudas a la natalidad, con 54 nuevos beneficiarios por importe de 50.800 euros. Las subvenciones, que oscilan entre 600 y 1.400 euros por nacimiento, se dirigen a familias de municipios de menos de 20.000 habitantes. En total, la Diputación destina este año 300.000 euros a esta línea.