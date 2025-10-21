Verifactu, la polémica facturación electrónica que el Gobierno impone para luchar contra el fraude: "Es lo que hay"
El Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Zamora 10 y Caja Rural de Zamora organizan un desayuno empresarial para explicar el nuevo sistema que entrará en vigor en 2026.
El Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, junto con Zamora 10 y Caja Rural de Zamora, ha organizado este martes un desayuno empresarial centrado en el Sistema Verifactu, la nueva herramienta de facturación electrónica obligatoria que el Gobierno de España implantará de forma progresiva a partir de 2026.
El Sistema Verifactu, diseñado por la Agencia Tributaria, permitirá enviar automáticamente los registros de facturación de las empresas, reforzando la trazabilidad y reduciendo el margen de fraude.
Su implantación marcará un cambio estructural en la gestión fiscal de autónomos y empresas, obligándolos a modernizar sus sistemas informáticos y adaptarse a una fiscalidad completamente digital.
El encuentro, celebrado en la capital zamorana, ha reunido a más de 200 asistentes, entre empresarios, autónomos y profesionales del ámbito económico, interesados en conocer los detalles de esta nueva normativa que busca reforzar el control tributario y combatir el fraude fiscal.
El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, ha destacado la relevancia de esta jornada "de un proyecto que nos compete de una forma directa por lo que representa la Caja y el empresariado de Zamora".
Cipriano García ha recordado que la nueva fiscalidad automatizada "va a ser un tema absolutamente trascendental y fundamental en el futuro" y que la entidad zamorana "se ha preocupado de procurar esta jornada con el fin de que nuestros clientes y socios tengan la mejor información posible".
Por su parte, Raúl Zurrón, representante del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, ha explicado que la aplicación del Sistema Verifactu será obligatoria para las sociedades a partir del 1 de enero de 2026 y para las personas físicas a partir del 1 de julio de ese mismo año.
En su intervención, ha querido instar a los empresarios a "aprovechar estos dos meses que tenemos por delante para analizar nuestros sistemas de facturación y adaptarlos al nuevo paradigma".
Zurrón ha subrayado también que el impacto será especialmente significativo en provincias como Zamora, donde "el 80% son pequeñas y medianas empresas y pequeños autónomos, prácticamente autoempleo".
"Esto nos afecta al 100%, no podemos pensar que solo compete a las grandes empresas", ha señalado, insistiendo en que "hay que estar adaptados, es lo que hay y nos toca, y hay que trabajar para ello".
Sobre las herramientas disponibles, ha explicado que la Agencia Tributaria pondrá a disposición de los pequeños autónomos una aplicación gratuita para emitir facturas electrónicas compatibles con Verifactu. "Es el primer nivel para poder usar una herramienta adaptada al sistema", ha indicado, aunque ha matizado que "estará limitada a un número determinado de facturas".
Además, el representante del Ecova ha valorado la reciente decisión del Gobierno de "dar marcha atrás" en la subida de cuotas a los autónomos. "Era una medida muy lesiva, sobre todo para el pequeño empresario y para los niveles más bajos de ingresos", ha apuntado.
La jornada ha contado también con la participación de Miriam Bailón, economista y responsable de producto en Adaral, quien ha explicado que el objetivo del encuentro era "dar visibilidad sobre la normativa y, sobre todo, lo más importante, cómo afecta a cada uno de los empresarios y qué soluciones y oportunidades surgen a partir de ella".
La economista incidió en que existen diferentes soluciones según el tamaño y la estructura de cada empresa, desde la herramienta gratuita de la Agencia Tributaria, disponible desde el 13 de octubre, hasta programas de facturación personalizados para compañías más grandes.
"Lo importante es transmitirles tranquilidad, porque es algo que realmente es sencillo. Al principio todo cambio cuesta, pero en unos días lo tendrán controlado", ha asegurado ante los presentes.