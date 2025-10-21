Castilla y León pide medidas urgentes para aliviar la carga fiscal de los autónomos: "Necesitan un respiro"

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha valorado positivamente la decisión del Gobierno de España de congelar la subida prevista de las cuotas de autónomos en los tramos más bajos, aunque ha matizado que resulta "insuficiente". Según García, "los autónomos sufren una carga impositiva que es muy importante y necesitan alivio en todos los tramos".

La titular autonómica de Industria ha recordado que la Junta de Castilla y León ofrece un bono de 300 euros para todos los autónomos personas físicas, una medida que busca "dar un respiro en su fiscalidad y cotizaciones, independientemente de las decisiones del Gobierno central".

García ha criticado la incertidumbre política y jurídica que afecta al colectivo, y ha recordado que el emprendimiento "se frena cuando hay inquietudes, inestabilidades e inseguridades sobre lo que un autónomo tiene que pagar".

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García

La consejera zamorana ha recordado la necesidad de una rebaja general de las cotizaciones, más allá de la congelación parcial anunciada.

Aranceles de Estados Unidos

Por otro lado, los aranceles de Estados Unidos, la consejera ha recordado que afectan a varios sectores estratégicos de la Comunidad, entre ellos el vitivinícola y el metalúrgico, aunque ha reconocido que la situación sigue siendo incierta debido a "anuncios y contraanuncios constantes".

Por ello, la Junta de Castilla y León mantiene abiertos programas de apoyo para empresas afectadas, incluyendo la apertura de mercados internacionales y medidas específicas para mitigar el impacto de restricciones comerciales.

García ha finalizado reiterando que el gobierno autonómico continuará acompañando a los sectores productivos frente a la incertidumbre global, garantizando apoyo financiero y promoviendo la estabilidad para pymes y autónomos en toda la Comunidad.

Papel esencial de las entidades sociales en la economía de los cuidados

Leticia García hacía estas declaraciones en el HUB de Innovación Tecnológico de La Aldehuela, en Zamora, durante la inauguración este martes de la jornada 'El futuro de la Economía Social y de los Cuidados. El papel de las entidades sociales',

Un evento organizado en colaboración con Asecyl como antesala del II Congreso Internacional de Economía Social, que se celebrará del 10 al 12 de noviembre en Salamanca.

García ha subrayado en su intervención la importancia de esta cita "de cara a la visión de futuro" de un modelo económico "que coloca a las personas en el centro".

La zamorana ha insistido en que la economía social desempeña "un papel esencial no solo en la creación de empleo, sino como motor de transformación social y económica de Castilla y León".

La consejera ha valorado especialmente que la jornada se celebre en el HUB Tecnológico de los Cuidados, "porque simboliza la apuesta de la Junta por un sector con un enorme potencial en empleo inclusivo y en cohesión social y territorial".

En este contexto, ha recordado que el 32,5 % de los empleos de la economía social en Castilla y León están vinculados al ámbito de los cuidados, "nueve veces más que en la economía ordinaria".

Según ha explicado durante su intervención, la economía social vive "un momento único" en la Comunidad, donde el modelo colaborativo entre la Junta y las entidades del Tercer Sector "es un referente dentro de España".

Leticia García ha destacado que el 16,9 % de los empleos en empresas de economía social son ocupados por personas con discapacidad, frente al 2 % en las empresas mercantiles. Además, el 60 % de los centros especiales de empleo y empresas de inserción se ubican en el medio rural, "lo que demuestra su papel como factor de cohesión territorial".

También ha resaltado el valor igualitario del sector, señalando que "las mujeres dentro de la economía social cobran un 11 % más que en las empresas mercantiles", y que este modelo reduce de forma significativa la brecha de género e integra a colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral, como los mayores de 55 años.

En cuanto a la inversión autonómica, la consejera zamorana ha recordado que en 2024 se destinaron 41 millones de euros a políticas de economía social, lo que permitió mantener 6.700 empleos y crear 250 nuevos.

En 2025, la cifra se eleva a 45 millones, a los que se suman otros 10 millones del Ecyl en programas para entidades sin ánimo de lucro, "alcanzando los 55 millones de euros de inversión en empleo inclusivo".

En el caso de Zamora, indicó que el pasado año se invirtieron 1,5 millones de euros, que generaron 213 empleos en el ámbito de la economía social.

Durante su intervención, García agradeció el trabajo de Asecyl, que agrupa a unas 2.500 empresas y genera más de 12.600 empleos en Castilla y León.

La titular autonómica de Industria ha recordado el "esfuerzo constante por impulsar el empleo inclusivo y el bienestar laboral y social" y animó a aprovechar las jornadas para "seguir avanzando en un modelo que combina rentabilidad y compromiso social".

Por su parte, el presidente de Asecyl, Pablo Lázaro, ha destacado la colaboración estrecha con la Junta y la necesidad de "dar valor público al papel de la economía social".

Finalmente, ha recordado que el Congreso Internacional de Salamanca reunirá a expertos nacionales e internacionales y subrayó que este tipo de economía "no se deslocaliza, está vinculada a las personas y al territorio", algo que quedó demostrado durante la pandemia.

Lázaro propuso incluso que Castilla y León estudie la creación de un hub específico de economía social, siguiendo el ejemplo de otras comunidades autónomas.