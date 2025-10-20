Confirmado el primer concierto gratuito de las Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora: el grupo revelación del último Sonorama

Las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora ya tienen su primer nombre confirmado. Se trata de Sanguijuelas del Guadiana, el grupo extremeño que actuará en la Plaza Mayor el miércoles 24 de junio, en un concierto gratuito.

Así lo ha anunciado el concejal de Promoción Económica, Fiestas y Protección Ciudadana, David Gago en sus redes sociales, quien ha destacado que son "el grupo revelación del pasado Sonorama".

La banda está integrada por Carlos Canelada (22 años, guitarrista y vocalista), Juan Grande (25 años, guitarrista) y Víctor Arroba (23 años, bajista). Con apenas dos años de trayectoria, han logrado situarse entre las propuestas emergentes más seguidas del panorama musical nacional.

El pasado verano se consolidaron como fenómeno musical indie gracias a su paso por el prestigioso Sonorama Ribera, celebrado en Aranda de Duero del 6 al 10 de agosto de 2025. Allí compartieron espacio con artistas de primer nivel en un festival que combina indie, pop, rock, rap, trap y reggae, y que está considerado como una de las citas más influyentes del país.

Sanguijuelas del Guadiana "está de moda". Sus integrantes recorren España de festival en festival y multiplican los bolos en la región, con un estilo que ellos mismos definen como una vuelta a las raíces, "una apuesta por la autenticidad y el compromiso con su música y sus sueños".