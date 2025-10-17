Condenado a dos años de prisión por abusar sexualmente de una mujer ebria en Zamora

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la condena de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Zamora a un hombre por un delito de abuso sexual, cometido en abril de 2022 en la vivienda de la víctima.

Fue durante la madrugada del 25 de abril de 2022 cuando la víctima se encontraba en estado de intoxicación etílica, tras haber estado por los bares de la localidad. Se encontraba con otra amiga y el condenado y los tres se dirigieron a la casa de él, durmiendo en la misma cama.

En un momento de la noche, él aprovechó el estado de intoxicación etílica de la mujer para, sin su consentimiento, colocarse detrás de ella y tocarle los pechos. Además de introducir sus dedos en la vagina y penetrarla sin que la víctima diera su consentimiento por el estado de embriaguez y sueño en el que se encontraba.

Ese mismo día, ella acudió al hospital y, tras realizarse diversas pruebas, encontraron semen en la vagina de ella. La Audiencia Provincial de Zamora dictó sentencia imponiendo al procesado dos años de prisión, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante tres años y la indemnización de 15.000 euros en concepto de daños morales.

Asimismo, se le impuso la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. El acusado recurrió la sentencia ante el TSJ de Castilla y León alegando un error en la valoración de la prueba y solicitando la aplicación de la atenuante analógica de embriaguez, al considerar que su consumo de alcohol había mermado sus facultades volitivas.

Sin embargo, sus argumentos han sido rechazados al entender que la Audiencia Provincial realizó una valoración "racional y coherente" de las pruebas practicadas en el juicio. En la sentencia, el TSJ señala que no se aprecia que el acusado estuviera afectado por una intoxicación etílica de tal intensidad que disminuyera su capacidad de entender o querer.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestima íntegramente el recurso de apelación y confirma la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zamora.