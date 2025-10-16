Bustinduy propone prorrogar tres años los alquileres y gravar a grandes propietarios para frenar la crisis de la vivienda

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Podemos), ha defendido las medidas en materia de vivienda presentadas esta semana por su grupo parlamentario y ha asegurado que la recepción dentro del Gobierno ha sido "muy positiva".

Según ha explicado el ministro durante su visita a Zamora, el planteamiento no se limita a ideas generales, sino que incluye "herramientas jurídicas concretas para poder intervenir ya".

Bustinduy ha destacado como propuesta principal la prórroga obligatoria de tres años en los contratos de alquiler vigentes. El objetivo, ha asegurado, es frenar "la gran renovación" de arrendamientos que expiran actualmente y que conllevan subidas del 30, 40 o 50%, lo que en la práctica supone "echarles de sus casas".

El ministro también ha subrayado que esta medida se complementa con la obligación de que los nuevos contratos se firmen con el precio anterior de la vivienda, evitando así que se consolide la escalada de rentas. "Se trata de romper con la espiral alcista de los precios", ha indicado.

Entre otras propuestas, Bustinduy ha defendido que los propietarios de cuatro o más viviendas tributen un 5% de su patrimonio inmobiliario en el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, como forma de limitar la acumulación de pisos "en manos de pocos".

También ha planteado que las viviendas de uso turístico tributen al tipo general del IVA. A su juicio, "es de sentido común" que estos inmuebles tengan un tratamiento fiscal similar al del resto de actividades turísticas, lo que además incrementaría la recaudación.

El ministro ha asegurado que estas medidas "son útiles y de aplicación inmediata" y confió en que la negociación dentro del Gobierno concluya pronto.

"Soy optimista respecto a que esa negociación conduzca a buen puerto cuanto antes", ha afirmado, recordando que la vivienda es "la principal crisis que viven las familias trabajadoras en el país y la principal preocupación de los españoles y las españolas".