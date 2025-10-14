La locura de alquilar una habitación en Zamora: los precios crecen un 60%, una de las mayores subidas de España

El mercado inmobiliario vive una situación muy convulsa en Castilla y León. Precios de venta de viviendas disparados, alquileres en alza y, ahora también, los precios del arrendamiento de habitaciones en pisos compartidos.

La brutal subida de precios ha terminado por alcanzar la fórmula históricamente más económica para independizarse y, curiosamente, la mayor subida la vive la ciudad más barata de España para vivir.

Así lo reflejan los datos del informe del tercer trimestre de 2025 del portal inmobiliario Idealista. Dicho estudio revela que Zamora encabeza las subidas de la Comunidad con un incremento del 24% interanual, situándose como uno de los mayores repuntes de todo el territorio nacional.

En Zamora, alquilar una habitación cuesta de media 250 euros al mes, un precio todavía muy por debajo de las capitales más caras del país, pero con un aumento mucho más acusado que la media nacional, que apenas crece un 1%.

Este incremento sitúa a la capital zamorana junto a otras ciudades españolas que lideran las subidas, como Castellón de la Plana (+115%) y Teruel (+88%).

Si echamos un vistazo en este portal inmobiliario, encontramos que la Perla del Duero tiene 43 habitaciones compartidas en alquiler. De estas, cinco alcanzan un precio de 325 euros al mes, disponibles en la Candelaria, Santa Clara, Los Bloques, Cardenal Cisneros y Balborraz. También en la pintoresca calle del casco viejo se encuentra una habitación por 320 euros al mes y otra más en Puerta Nueva, por el mismo precio.

En el extremo contrario encontramos una habitación por solo 145 euros al mes en la avenida Requejo. Pero dicho alquiler tiene algunas peculiaridades. Y es que la habitación no está cerrada del todo y está directamente comunicada con la salita de la vivienda, lo cual resta por completo intimidad al inquilino.

Habitación en alquiler en Zamora Idealista

Situación en Castilla y León

Ahora bien, el informe de Idealista indica que la evolución de Castilla y León ha sido dispar. Segovia registra un alza del 26%, con un precio medio de 360 euros al mes, convirtiéndose en la capital más cara de la Comunidad para alquilar habitación. Le siguen Valladolid, con un incremento del 10% hasta los 307 euros, y Burgos, que sube un 11% y se sitúa en 325 euros mensuales.

En León, los precios también avanzan, aunque de forma más moderada. El alquiler de una habitación cuesta 270 euros al mes, tras crecer un 8% en el último año. En el caso de Salamanca, el aumento es del 5%, alcanzando los 290 euros, mientras que en Ávila la subida interanual es del 7%, con un precio medio de 295 euros mensuales.

En el lado opuesto, algunas provincias mantienen incrementos más suaves o incluso ligeras caídas. Es el caso de Palencia, que sube un 16% hasta los 250 euros, mientras que Soria se mantiene estable con 300 euros. Ciudad Real, fuera de Castilla y León, destaca con un repunte del 17%, similar al registrado en Palencia y cercano al de Valladolid.

En cuanto a precios absolutos, Segovia es la capital más cara de Castilla y León con 360 euros, seguida de Burgos (325 euros) y Valladolid (307 euros). En el extremo contrario, Zamora (250 euros) y Palencia (250 euros) se mantienen como las más baratas, pese al fuerte encarecimiento.

La comparación nacional muestra que Castilla y León sigue lejos de las cifras de grandes capitales de España. Según este informe, Barcelona es la ciudad más cara para alquilar habitación de todo el país, con 600 euros de media, seguida de Madrid (550 euros) y San Sebastián (500 euros).