Un fallecido en el incendio de un vehículo en Pereruela: fue encontrado sin vida en su interior

Una persona ha fallecido esta madrugada en el incendio de un vehículo en la provincia de Zamora.

Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido en el kilómetro 18 de la CL-527, en Pereruela, sentido Fermoselle, sobre las 06:15 horas de este domingo.

En ese momento, el centro de emergencias ha recibido varias llamadas alertando del incendio de un vehículo, por lo que acto seguido la sala ha informado a la Guardia Civil de Zamora, a los bomberos de la Diputación provincial, a Medio Ambiente y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que, por su parte, ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico.

A la llegada de los servicios sanitarios, el personal ha localizado a la persona en cuestión ya fallecida en el interior del vehículo calcinado sin poder hacer ya nada por su vida.