Guarido anuncia que Zamora pondrá en marcha su Zona de Bajas Emisiones antes de final de año

El Ayuntamiento de Zamora confía en que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) esté en funcionamiento antes del 31 de diciembre, cumpliendo con el calendario fijado para no perder los fondos europeos asignados.

El proyecto cuenta con una subvención de 1,2 millones de euros destinada a cámaras y sistemas de control del tráfico en varias calles del centro.

El alcalde, Francisco Guarido, ha asegurado al respecto que el proceso está en marcha y que no se corre riesgo alguno de perder esa financiación. "Vamos a llegar", ha zanjado.

Y para ello, el Ayuntamiento hará una ordenanza antes del 31 de diciembre que regule esa Zona de Bajas Emisiones.

Frente a las dudas sobre un posible retraso y la correspondiente pérdida de fondos europeos, Guarido ha insistido en que "no hay ninguna pérdida en absoluto".

El Ayuntamiento tiene contratada una empresa que trabaja en dos frentes: responder a las alegaciones presentadas al documento inicial y redactar la ordenanza que debe aprobarse de manera urgente.

Aunque la realidad es que el calendario es muy ajustado. El primer borrador debe ir este mes a comisión y pleno para su aprobación inicial. Después se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, con un periodo de información pública de un mes para que la ciudadanía pueda presentar alegaciones.

Tras resolverlas, el documento volverá al pleno y se aprobará definitivamente, entrando en vigor antes de que acabe el año.

Guarido ha precisado que la medida se aplicará únicamente en las calles en las que se llevaron a cabo obras de reurbanización y peatonalización. En esta primera fase, la restricción de tráfico se concentrará en el entorno de Magistral Romero, la calle La Brasa y Traviesa.

La regulación limitará la circulación de los vehículos más contaminantes en estas vías, siguiendo la normativa marcada a nivel nacional y europeo.

Pérdida de los Fondos Feder

Guarido también se ha referido a la polémica porque Zamora haya quedado fuera de la última asignación de fondos Feder para desarrollo urbano sostenible, resuelta el 1 de octubre.

La capital no figura entre los diez municipios seleccionados de Castilla y León que recibirán 68 millones de euros, ya que la propuesta municipal obtuvo menos de 50 puntos en la baremación.

En este contexto, Guarido ha asegurado que el Ayuntamiento cuenta con fondos propios "para acometer todos esos proyectos". Por lo que el equipo de gobierno planea una inversión global de 27,5 millones de euros para los próximos cuatro años, con o sin ayudas europeas.