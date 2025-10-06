Zamora queda fuera de los Fondos Feder con casi 11 millones para proyectos de desarrollo urbano sostenible

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido; y la concejala de Fondos Europeos y Transformación Digital, Ana Belén González

El Ayuntamiento de Zamora se ha quedado fuera de la última asignación de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) destinada al desarrollo urbano sostenible.

Según la resolución publicada el pasado 1 de octubre, la capital zamorana no figura entre los diez municipios seleccionados de Castilla y León, que recibirán un total de 68 millones de euros a través de la senda asignada por la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda.

El documento público detalla que la inadmisión del Ayuntamiento de Zamora se debe a que su candidatura obtuvo una puntuación inferior a 50 en el baremo establecido por la convocatoria.

En declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, la concejala de Fondos Europeos, Transformación Digital, Prensa y Urbanismo, Ana Belén González, ha asegurado que el equipo de gobierno ha solicitado la evaluación oficial para poder analizar la calificación y, en su caso, presentar un recurso ante la Dirección General de Fondos Europeos.

González ha explicado que la propuesta presentada se basa en el modelo de ciudad que defiende el Ayuntamiento, "no modificamos los proyectos para que tuvieran más o menos puntuación en esa convocatoria, ni nos inventamos proyectos nuevos, sino que lo que quisimos es buscar financiación para los proyectos del modelo de ciudad que nosotros tenemos en mente".

El presupuesto total de los proyectos que el Ayuntamiento de Zamora planea acometer asciende a 27,5 millones, pero en la convocatoria solo se podían solicitar 12 millones y obtener un máximo de 8 millones.

De hecho, la concejal asegura que algunos de los proyectos presentados seguirán ejecutándose, aunque no cuenten con financiación europea, como la reparación del depósito de la Hiniesta o la piscina de Los Almendros.

Ana Belén González ha querido aclarar que el Ayuntamiento seguirá trabajando en proyectos que "entran dentro de la agenda y planificación del Ayuntamiento, se consiga o no el dinero de Europa".

"Una carta a los Reyes Magos"

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, Jesús María Prada, ha criticado la gestión del equipo de gobierno de Francisco Guarido.

El concejal considera que la presentación de los proyectos fue "una carta a los Reyes Magos" y que no se elaboró un plan integral de desarrollo urbano.

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, Jesús María Prada

Según Prada, la EDIL (Estrategia de Desarrollo Integral Local) se aprobó "a toda prisa" en enero, y la selección de proyectos se hizo sin participación de los grupos políticos ni de los colectivos ciudadanos.

Prada ha asegurado que muchos proyectos incluidos, como la milla románica o el parque tecnológico de Adif, dependían de otras administraciones o no estaban bajo competencia municipal, lo que redujo la puntuación.

También ha remarcado que Zamora es la única capital de provincia de Castilla y León que no alcanza los 50 puntos y, junto con La Bañeza, queda completamente excluida de la convocatoria.

Por todo ello, Prada ha insistido en la necesidad de aprender de la experiencia para futuras convocatorias y pidió que el equipo de gobierno "no improvise" y que implique a la ciudadanía y a los grupos políticos en la planificación de los proyectos.

Finalmente, ha criticado el retraso en la implementación de la ordenanza de zona de bajas emisiones, que compromete fondos europeos ya asignados para su desarrollo, y ha advertido que no estará en vigor el 1 de enero de 2026.