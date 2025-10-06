De parada histórica a lugar olvidado: la Fuente de la Salud de Zamora sufre 27 años de abandono y ¿solución a la vista?

Hace 149 años, en 1876, nació la Fuente de la Salud, concebida como parada y área de descanso en la vía que unía Zamora con Muelas del Pan, Ricobayo de Alba, Fonfría, Ceadea, Alcañices, Sejas y Bragança.

La ubicación no podía ser más acertada: un paraje umbrío junto al arroyo de la Fresneda, con fresnos y quejigos, ideal para caminantes, carros y caballerías que se desplazaban desde Tras-Os-Montes, Aliste, Tierra de Alba y Tierra del Pan hacia la ciudad.

La fuente fue construida con piedra granítica labrada artesanalmente, un material noble que le confiere un valor arquitectónico propio. Su diseño incluía un muro perimetral destinado a impedir la entrada de animales y a servir de asiento a los viajeros. El conjunto destacaba por su dignidad y belleza; hoy, sin embargo, se ha convertido en un espacio degradado y olvidado.

Fuente de la Salud de Zamora Ecologistas en Acción Zamora

Tanto es así que desde hace 27 años, el abandono es total. El frontal de la fuente está lleno de grafitis que han convertido la belleza de la piedra en un grave sinsentido y el muro de protección está prácticamente destruido.

Los tres árboles plantados dentro del recinto crecen sin control y nadie se ha preocupado por podarlos o adecentarlos en casi 150 años. El hilo de agua que aún mana del manantial sigue presente, pero sin caño y sin tratamiento.

La construcción de la Variante del Puerto en los años noventa del siglo pasado debía facilitar la adecuación del tramo viejo como área de descanso natural, pero solo ha servido para condenarla más al olvido.

Unos por otros, la casa sin barrer

Y es que, como narraba en 2007 La Opinión de Zamora, el antiguo Ministerio de Fomento destinó más de 2,5 millones de euros a la conservación del firme de la N-122. De estos, ni un solo euro se gastó en el buen mantenimiento de la fuente y su entorno, pese a que sí estaba presupuestado un tanto por ciento a dicho fin.

El cuidado del entorno es responsabilidad de la Unidad de Carreteras del Estado en Zamora, dependiente del actual Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, quien apenas construyó un bordillo de cemento delante de la fuente hace algunos años.

El monumento se ubica dentro del término municipal de la capital zamorana, por lo que la fuente en sí forma parte de los elementos patrimoniales del catálogo del Ayuntamiento de Zamora.

Por esta razón, el Ayuntamiento realizó en febrero de 2025 una limpieza de grafitis en la zona, limitada únicamente a la fuente. Tal y como ha explicado el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, el Consistorio solo puede intervenir en el monumento, pero en ningún caso en el entorno.

Antes y después de la limpieza de grafitis del Ayuntamiento de Zamora Cedida

Ahora, Ecologistas en Acción ha recibido numerosas quejas de vecinos sobre el estado del lugar. Consideran que este espacio, conocido como El Puerto Penadillo, es de alto valor ecológico, umbrío y húmedo, con abundante agua procedente del arroyo de la Fresneda y del manantial de la fuente.

Sin embargo, los grandes camiones que estacionan en la zona, los residuos esparcidos pese a la presencia de papeleras y los intentos fallidos de limpieza muestran que la zona se ha convertido en "un retrete al aire libre, un basurero que los carteles informativos no consiguen contener".

El colectivo reclama a las administraciones competentes que asuman la conservación de este paraje y de la Fuente de Guimaré, y que aprovechen el valor ambiental y recreativo de la Fuente de la Salud. Subrayan que podría ser un lugar de recreo para viajeros y ciudadanos si se recuperara su antiguo esplendor, los caminos y senderos, y las construcciones existentes en las inmediaciones.

La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha informado a este periódico que la Unidad de Carreteras del Estado en Zamora "es consciente" del estado de este entorno y tiene prevista una actuación. Esta consistirá en la reparación y refuerzo de las zonas deterioradas de la Fuente de la Salud.

En concreto, la Subdelegación del Gobierno realizará una acción de restauración con cargo al Sector ZA01 de Conservación de Carreteras del Estado. Sobre los plazos, fuentes gubernamentales indican que se pretenden materializar "antes de final de año".