Dos motoristas heridos en un choque con un turismo en Figueruela de Arriba

Dos hombres han resultado heridos este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Figueruela de Arriba, en la provincia de Zamora.

El siniestro se ha producido a las 10:32 horas en el kilómetro 1 de la carretera ZA-L-2451, donde un turismo y una motocicleta han colisionado, según informa el 112 de Castilla y León.

Los dos ocupantes de la moto, que se encontraban conscientes, presentaban dolor generalizado, y uno de ellos sufría además una lesión en una pierna.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que enviaron un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar del accidente se atendió a los dos heridos: un varón de 67 años, que fue evacuado en helicóptero al hospital de Zamora, y otro de 54 años, trasladado en ambulancia al mismo centro sanitario.