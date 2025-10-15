Zamora dedica una semana a quienes inauguraron la discoteca Ramsés y se dieron su primer beso en el cine Pompeya

Zamora celebrará desde mañana la Semana del Mayor, un homenaje a quienes "han vivido mucho", como ha indicado la concejala de Servicios Sociales, Auxiliadora Fernández, durante la presentación de la Semana del Mayor.

El arranque será con la representación de 'La vida es puro teatro' en la residencia Los 3 Árboles, una obra de la asociación El Desván que invita a revivir recuerdos y emociones.

La campaña, diseñada por Altoelfuego, se apoya en lemas cargados de memoria colectiva zamorana con mensajes que indican que se trata de la semana de quienes "estrenaron la discoteca Ramsés" o se dieron "su primer beso en el cine Pompeya". Con esa idea se quiere dar protagonismo a una generación clave en la historia reciente de la ciudad y poner en valor sus experiencias.

En la presentación estuvieron, junto a la concejala, Elena García, Cándido de Castro, Matilde Bruña y Donelis Almeida. "Hacemos teatro, pero sin hacer teatro", ha explicado Cándido de Castro al hablar de la obra que se representará el 21 en La Alhóndiga, el 23 en la Asociación Los Bloques, el 24 en Pinilla y el 27 en la Peña Trevinca.

El último fin de semana de octubre las actividades se trasladarán a la plaza Mayor. El día 30 se celebrará un encuentro intergeneracional con gymkana, zumba, chocolatada y un Gran Furor colectivo. Elena García, de la asociación Saikai, organizadora de la cita, subrayó que el objetivo es "aunar a todas las generaciones de esta ciudad y poder jugar todos juntos".

La clausura llegará el 31 con una verbena popular en la plaza Mayor. La música la pondrá Teclas Azabache, con un repertorio que recupera canciones de ayer y de hoy, pensado para que todos los públicos disfruten y cierren la semana compartiendo baile y recuerdos.