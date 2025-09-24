Raciones de chorizo a 4 € en la Plaza Mayor de Zamora para colaborar con una noble causa

La Plaza Mayor de Zamora acogerá la I Feria Solidaria del Embutido Zamorano, organizada por Cruz Roja con la financiación del Ayuntamiento, la Diputación y Caja Rural de Zamora.

El evento cuenta además con la colaboración de las marcas de garantía del Chorizo Zamorano, de la Harina Tradicional Zamorana y del Centro Integrado de Formación Profesional 'Ciudad de Zamora'.

El evento se desarrollará el próximo sábado, 27 de septiembre, de 11.00 a 15.00 horas, con el objetivo de combinar gastronomía y solidaridad en el corazón de la Perla del Duero.

Todo lo recaudado estará destinado a los programas de Cruz Roja dirigidos a personas mayores, que en 2024 atendieron a más de 2.000 zamoranos, ofreciéndoles apoyo social, acompañamiento, talleres y actividades que fomentan su bienestar físico y emocional.

Durante la feria, los asistentes podrán adquirir tiquets por cuatro euros, canjeables por un plato de chorizo de diversos productores acompañado por pan elaborado con harina tradicional zamorana.

Además, los asistentes podrán disfrutar de actividades lúdicas y musicales, incluyendo un concierto lírico a cargo de Mauro Pedrero y Sergio Portales, gracias a la colaboración del Ayuntamiento.

Los fondos recaudados fortalecerán programas que mejoran la calidad de vida de las personas mayores, reducen el aislamiento, refuerzan su red social y combaten la soledad no deseada.

Cruz Roja en Zamora subraya que eventos como este son esenciales para continuar su labor y mantener el apoyo a quienes más lo necesitan. Además, los ciudadanos pueden colaborar con aportaciones voluntarias mediante Bizum al número 07702.

El concejal de Promoción Económica, David Gago, ha participado en la presentación del evento y ha subrayado que esta feria se suma a otras actividades programadas "con las que nos esforzamos en dar lo mejor de nosotros mismos para que la ciudad esté viva y haya alternativas para todos los gustos".

Gago ha destacado que la feria busca "poner en valor productos de Zamora tradicionales en los que somos punteros y vincularlos con acciones sociales".

El concejal ha puesto en valor la implicación de todas las entidades participantes, entre ellas la Diputación, Caja Rural, C.I.F.P. 'Ciudad de Zamora', Harina Tradicional Zamorana y Chorizo Zamorano.

También ha agradecido la colaboración de los bares del entorno y ha animado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria.