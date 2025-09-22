Convocan una manifestación en Madrid por la supresión de frecuencias del AVE en Sanabria con autobuses gratuitos

La Alianza UPA-COAG ha convocado una concentración en Madrid para el próximo sábado, 27 de septiembre, a las 12.00 horas frente a la sede de Renfe en la avenida Ciudad de Barcelona, 4.

La protesta busca mostrar el rechazo a la supresión de frecuencias en la estación Sanabria Alta Velocidad, que entró en vigor en junio, y que según la organización afecta directamente a los habitantes de los municipios rurales y a la economía de la zona.

El comunicado de la Alianza denuncia que la decisión dificulta los desplazamientos de los vecinos y sus familiares, "desincentiva el turismo emergente en la comarca" y provoca una mayor precarización de servicios públicos como la sanidad, la educación y los trámites administrativos.

La organización agraria asegura que todo ello representa "una dificultad añadida a la permanencia de población en nuestros pueblos".

Para facilitar la asistencia, se fletarán autobuses desde distintos puntos de la comarca, y los interesados deben ponerse en contacto con sus respectivos ayuntamientos de las comarcas de Sanabria y La Carballeda.

La Alianza hace un llamamiento a la participación de familiares residentes en Madrid para apoyar la "justa reivindicación" de restituir el mismo número de paradas que existían antes de la reducción de junio.

La convocatoria de esta protesta fue uno de los puntos acordados tras la reunión de trabajo que la Diputación de Zamora convocó de forma paralela a la Mesa del Tren de Zamora, meses atrás. Una reunión que ya provocó varias tiranteces entre el Ayuntamiento de Zamora y la Institución Provincial.

Apoyo con matices

Cuestionado sobre este tema, el concejal de Obras, Infraestructuras Urbanas, Movilidad y Participación Ciudadana, Pablo Novo, ha mostrado su respaldo simbólico a la manifestación, pero con matices.

Según ha explicado, la concentración en Madrid "es una cruzada más de carácter personal del secretario, del presidente de la COAG Zamora, José Manuel Soto", ya que "no ha contado con el contacto con las entidades que formamos parte de la mesa de trabajo".

Novo ha querido dejar claro que el apoyo del Consistorio zamorano no implica participación directa en la organización de la protesta.

El concejal ha recordado la primera concentración en Zamora, celebrada en agosto, que "fue bastante significativa" y contó con la participación de representantes de distintas agrupaciones políticas municipales y de la sociedad civil.

"Nosotros promovimos y financiamos la logística desde el Ayuntamiento de Zamora, contactando con todas las entidades de la mesa de trabajo para que se fraguara una jornada reivindicativa de carácter colectivo", ha explicado Novo.

Según el concejal, la reunión paralela que se realizó en la Diputación de Zamora planteó la posibilidad de organizar una manifestación, pero "al final solo se ejecutó el parón de junio porque no hubo unidad de acción".

En contraste, la convocatoria actual "se lanzó con un cartel propio de la COAG sin planificación ni coordinación con otras entidades".

Pese a estas diferencias, Novo ha insistido en que el Ayuntamiento mantiene su postura firme sobre la restitución de las paradas. "Apoyaremos la concentración y deseamos que tenga mucho éxito, pero creemos que se ha organizado de forma unilateral y no se ha querido integrar a las entidades que formamos parte de la mesa de trabajo", ha concluido.