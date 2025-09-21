La Diputación de Zamora concede ayudas a San Vitero, Carbajales de Alba y Porto para certámenes ganaderos

La Diputación de Zamora ha resuelto su convocatoria de ayudas para celebrar certámenes ganaderos durante 2025. Una subvención que disponía de una dotación presupuestaria de 20.000 euros y que estaba destinada a ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.

En la edición de este año la institución provincial ha decidido respaldar las propuestas de los ayuntamientos de tres localidades de Zamora.

San Vitero y Carbajales de Alba recibirán un total de 7.272 euros cada uno. La ayuda concedida a Porto asciende a 5.454 euros.

Esta subvención busca impulsar los certámenes ganaderos que se celebran cada año en el mundo rural de la provincia de Zamora y que suponen un motor económico para comarcas y pequeñas localidades.

Los ayuntamientos podrán invertir ese dinero en todo lo necesario para organizar los certámenes ganaderos. Así están cubiertos los gastos en espacios y difusión de la actividad. También el presupuesto para transportar, alimentar y los gastos veterinarios que implique la presencia en la feria de los animales.

La Diputación de Zamora incluye esta línea de ayudas en su trabajo por el mantenimiento y la promoción de las razas autóctonas de la provincia.