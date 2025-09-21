Certamen ganadero en la provincia de Zamora.

Certamen ganadero en la provincia de Zamora. Diputación de Zamora.

Zamora

La Diputación de Zamora concede ayudas a San Vitero, Carbajales de Alba y Porto para certámenes ganaderos

Esta subvención busca apoyar unos certámenes que suponen un motor económico para comarcas y municipios.

La Diputación de Zamora ha resuelto su convocatoria de ayudas para celebrar certámenes ganaderos durante 2025. Una subvención que disponía de una dotación presupuestaria de 20.000 euros y que estaba destinada a ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.

En la edición de este año la institución provincial ha decidido respaldar las propuestas de los ayuntamientos de tres localidades de Zamora.

San Vitero y Carbajales de Alba recibirán un total de 7.272 euros cada uno. La ayuda concedida a Porto asciende a 5.454 euros.

Esta subvención busca impulsar los certámenes ganaderos que se celebran cada año en el mundo rural de la provincia de Zamora y que suponen un motor económico para comarcas y pequeñas localidades.

Los ayuntamientos podrán invertir ese dinero en todo lo necesario para organizar los certámenes ganaderos. Así están cubiertos los gastos en espacios y difusión de la actividad. También el presupuesto para transportar, alimentar y los gastos veterinarios que implique la presencia en la feria de los animales.

La Diputación de Zamora incluye esta línea de ayudas en su trabajo por el mantenimiento y la promoción de las razas autóctonas de la provincia.