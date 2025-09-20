Un primer premio de la Lotería Nacional, repartido entre varias provincias de España, sonríe a un pueblo de Zamora

La localidad zamorana de Corrales del Vino salta de alegría gracias al primer premio de la Lotería Nacional. Un pellizco de los 600.000 euros al número se quedan en la provincia de Zamora gracias al número 31.885.

Un primer premio muy repartido que ha ido también a parar a Barcelona, por partida doble, a Santurtzi (Bizkaia) a Los Ángeles (Cádiz), también a Narón (La Coruña), a Guipuzkoa, Las Palmas, Sevilla y dos localidades valencianas como Algemesí y Xátiva.

En Zamora, la administración de Corrales del Vino que ha dado suerte ha sido la ubicada en la Plaza del Generalísimo, número 10.

El segundo premio, con 120.000 euros al número, se ha ido a Guadalajara gracias al 37.284.

Los reintegros han sido el 5, 4 y 3.