Foro Nacional de Salud y Bienestar en Zamora: Isabel Blanco inaugura un encuentro sobre innovación sociosanitaria

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante la presentación en La Aldehuela

Zamora acogerá el próximo martes, 23 de septiembre, el Foro Nacional 'Innovación saludable: ciencia, tecnología y personas'.

Una cita que reunirá en el Teatro Ramos Carrión a profesionales del ámbito sociosanitario, la investigación y la innovación tecnológica. La inauguración correrá a cargo de Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

El encuentro está organizado por los centros tecnológicos Cartif e ITCL y se enmarca en el programa de financiación Centr@Tec4, impulsado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) y la Junta. Su objetivo es acercar la tecnología a las empresas y favorecer el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito de la salud y el bienestar.

El foro está especialmente dirigido a profesionales del sector sociosanitario. Pretende fomentar el diálogo, la colaboración y el intercambio de conocimientos entre empresas, administraciones públicas, entidades sociales y profesionales de la sanidad.

Según destacan sus organizadores, se busca “promover la transformación de procesos que mejoren la calidad asistencial y fomenten la sostenibilidad” mediante el uso de tecnologías como la Inteligencia Artificial, la robótica o la biotecnología.

La estructura del foro gira en torno a tres grandes retos estratégicos: la transformación digital de los servicios sociosanitarios, la valorización del conocimiento procedente de la investigación sanitaria y el impulso de modelos de atención enfocados en un envejecimiento activo y saludable.

La jornada contará con ponencias de expertos nacionales e internacionales en innovación, salud pública y atención sociosanitaria.

Además, se desarrollarán mesas redondas y paneles temáticos sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en la salud, las soluciones digitales para el autocuidado, la atención domiciliaria y las políticas públicas en materia de innovación.

El programa se completa con una zona expositiva interactiva en la que se mostrarán plataformas de telemonitorización, sensores de entorno, asistentes digitales y dispositivos inteligentes para el cuidado de personas mayores.

También se habilitarán espacios de networking destinados a fomentar la colaboración y el intercambio de ideas entre los participantes.

Zamora refuerza así su papel como nodo clave en la estrategia de innovación regional en salud. En este ámbito, el Hub Tecnológico de la Aldehuela mantiene una presencia destacada a través del trabajo de Cartif en el desarrollo de soluciones para las necesidades del entorno rural y del envejecimiento de la población.

Los organizadores confían en que el encuentro se consolide como "un espacio de alto nivel que favorezca la colaboración interterritorial" y permita identificar oportunidades conjuntas en la búsqueda de un sistema sociosanitario más inteligente, accesible y sostenible.