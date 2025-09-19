La Diputación de Zamora destina 270.000 euros al mantenimiento del Camino Natural Vía de la Plata

Camino Natural Vía de la Plata en su tramo entre Barcial del Barco y el límite con León

La Diputación de Zamora ha aprobado en Pleno Ordinario el expediente de contratación, gasto y pliegos para conservar y mantener el Camino Natural Vía de la Plata en su tramo entre Barcial del Barco y el límite con León.

El contrato, que saldrá a licitación en los próximos días, contará con un presupuesto de 270.000 euros y una vigencia de cinco años. La convocatoria se publicará en el Perfil del Contratante de la Diputación, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, y en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El tramo sobre el que se actuará abarca casi 25 kilómetros. Recorre la antigua plataforma ferroviaria Plasencia-Astorga, desde la estación de Barcial del Barco hasta Maire de Castroponce. En su recorrido atraviesa municipios como Villanueva de Azoague, Benavente, Villabrázaro, La Torre del Valle y Pobladura del Valle.

Pleno de la Diputación de Zamora del 19 de septiembre de 2025

El itinerario está marcado por paisajes de gran valor natural, como las vegas de los ríos Esla y Órbigo. También cuenta con elementos de interés histórico y turístico, como puentes, viaductos, pasarelas, antiguos apeaderos ferroviarios y áreas de descanso.

La institución provincial también recuerda el trabajo ya realizado con la estación rehabilitada de Barcial del Barco, hoy convertida en albergue de peregrinos.

El Camino Natural Vía de la Plata se presenta como un recurso de gran valor patrimonial. Desde la institución provincial se subraya que "es historia viva, al recuperar un antiguo trazado ferroviario", y que contribuye al "turismo sostenible, al atraer a senderistas, cicloturistas y peregrinos del Camino de Santiago".

Con esta iniciativa, la Diputación de Zamora asegura que reafirma su compromiso con la conservación del territorio, la promoción turística y el impulso al medio rural, al mantener uno de los recorridos más emblemáticos de la provincia.

Atención social en el medio rural

En la misma sesión plenaria, la Diputación ha aprobado la prórroga del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio en 2026.

Esta medida garantiza la atención a más de 2.000 personas en sus hogares y el mantenimiento de 460 empleos en la provincia.

La institución provincial destinará 9,6 millones de euros, 668.000 más que el año anterior, gracias a la mayor financiación de la Junta y al incremento de horas exigido por la normativa de dependencia.