Cazan a un ciudadano británico conduciendo su McLaren a 180 km/h dentro de un pueblo de Zamora

Un conductor fue detenido tras ser detectado circulando a 180 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50 kilómetros por hora en la localidad de San Cristóbal de Entreviñas. El vehículo, un turismo marca McLaren con matrícula británica, superaba la velocidad permitida en más de 130 kilómetros por hora.

El hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2025 en el kilómetro 204,900 de la N-630 (Gijón-Sevilla), dentro de un servicio de prevención de velocidad.

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Zamora indicó que este tipo de conductas "ponen en peligro la integridad física del conductor, de sus acompañantes y del resto de usuarios de la vía".

El conductor fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Las diligencias, junto con el investigado, fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Benavente (Zamora).

La Guardia Civil recuerda que conducir a estas velocidades aumenta las posibilidades de accidente, ya que "en caso de una reducción drástica de velocidad o una súbita maniobra evasiva se alargan las distancias de parada y se incrementa el riesgo de perder el control del vehículo".

El conductor podría enfrentarse a penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Además, se contempla la privación del derecho a conducir por un periodo de entre uno y cuatro años.