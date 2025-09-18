Gastronomía, arte y música: La Ventana Market lleva a los Jardines del Castillo el mejor plan del fin de semana

Los Jardines del Castillo de Zamora acogen este fin de semana la novena edición de La Ventana Market, un evento que combina mercado, gastronomía, arte, música y talleres para ofrecer dos jornadas repletas de actividades.

Un plan perfecto para el fin de semana donde se busca que los visitantes disfruten, compren y participen en experiencias culturales únicas en pleno corazón de Zamora.

Durante la presentación del evento, el concejal de Promoción Económica, David Gago, ha señalado que La Ventana Market "es uno de los clásicos del mes de septiembre, una actividad que esperamos a lo largo del año".

Presentación La Ventana Market

Acompañado por Víctor López de la Parte, diputado de Educación, Cultura, Turismo, Emigración y Patrimonio artístico, y las organizadoras Ana Rosa González y Cristina Cardeñosa, ha destacado el crecimiento del mercado en sus años de trayectoria.

Gago ha confesado que quienes asisten al evento "nos hemos ido haciendo mayores, pero por las actividades que se programan cada vez estamos más rejuvenecidos y más jóvenes".

Y no solo se rejuvenecen sus asistentes. Según el concejal, La Ventana Market también permite revitalizar zonas de la ciudad como el casco antiguo y los comercios locales, y al mismo tiempo ofrece a los visitantes una experiencia completa de ocio y cultura.

Por su parte, Víctor López de la Parte ha subrayado que el mercado "se ha asentado y la gente lo está esperando durante muchos meses". El diputado ha añadido que este tipo de eventos, en los que participan "pequeños comercios, de economía circular, generan negocio y ponen a Zamora en el mapa para turistas y personas que vienen a conocer la ciudad".

Este año, La Ventana Market contará con 44 expositores y más de 450 plazas para los talleres, que se agotaron de forma inmediata. Ana Rosa González destacó que los talleres son posibles gracias al "montón de gente de Zamora que nos apoya y nos ayuda, como por ejemplo la Asociación Tejiendo Zamora".

El programa busca ofrecer actividades continuas desde las 12.00 horas hasta las 22.00 horas. Además de los stands y talleres, se han programado dos conciertos: el sábado actuará 'L.A.' y el domingo será el turno de 'Wanted'.

Los más pequeños también tendrán su espacio en la ludoteca del evento, con actividades diseñadas especialmente para ellos, garantizando así que toda la familia pueda disfrutar de La Ventana Market.