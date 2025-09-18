La Diputación de Zamora finaliza las obras de la carretera de acceso a San Román de los Infantes con 581.477 euros

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez; la diputada delegada de Carreteras, Atilana Martínez, el diputado provincial de Sayago, José Ignacio Isidro, el alcalde y teniente de alcalde de Pereruela, David Lagarejos y Mario Ramos, y el alcalde pedáneo, Martín Pérez

La Diputación de Zamora ha concluido las obras de acondicionamiento de la carretera ZA-L-2210, que conecta la CL-527 con San Román de los Infantes, anejo de Pereruela con una decena de habitantes censados. La inversión ha sido de 581.477,67 euros y ha permitido mejorar 4,7 kilómetros de vía y reforzar la seguridad vial.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, acompañado por la diputada delegada de Carreteras, Atilana Martínez, el diputado provincial de Sayago, José Ignacio Isidro, el alcalde y teniente de alcalde de Pereruela, David Lagarejos y Mario Ramos, y el alcalde pedáneo, Martín Pérez, ha visitado la actuación, recepcionada oficialmente esta semana.

Antes de la intervención, el tramo presentaba un firme deteriorado, con base de macadam y tratamientos asfálticos superficiales, y una anchura media inferior a 3,60 metros, lo que dificultaba la circulación. La vía se ha ampliado a 4,60 metros de media, con excavaciones laterales rellenas de hormigón de 20 centímetros para garantizar la estabilidad de la calzada.

El refuerzo integral del firme incluyó dos capas de mezcla bituminosa en caliente: una capa de regularización de 3 centímetros y una capa de rodadura de 4 centímetros, con correcciones puntuales de peraltes.

Además, la intervención ha mejorado la red de drenaje, se limpiaron y ampliaron las cunetas, se construyeron pasos salvacunetas y se reforzó la seguridad vial con señalización horizontal y vertical, junto a 772 metros de barrera de seguridad.

Entre las actuaciones ejecutadas, la Diputación Provincial destaca el desbroce y apertura de cunetas, el saneo de blandones localizados, la construcción de elementos de drenaje, la ampliación de plataforma mediante cuñas de hormigón y refuerzo con geocompuesto, el perfilado y arrope de arcenes, y la extensión de capas de mezcla bituminosa en caliente.

El presupuesto base de licitación, IVA incluido, ascendió a 693.639,12 euros, mientras que la adjudicación final se fijó en 581.477,67 euros.

Javier Faúndez ha explicado que "esta actuación es un ejemplo más del compromiso de la Institución Provincial con la mejora de las comunicaciones en el medio rural, una prioridad que redunda en la cohesión territorial, la seguridad vial y en la calidad de vida de los vecinos de nuestros pueblos, con independencia de que vivan en grandes o en pequeños núcleos de población".

El presidente agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Pereruela y la labor de los técnicos del Área de Carreteras, que hicieron posible la modernización de esta vía fundamental para los vecinos de San Román de los Infantes y su entorno.