La inteligencia artificial ayuda a reducir la delincuencia en Toro con cámaras capaces de detectar conductas sospechosas

"La instalación de cámaras inteligentes reduce la delincuencia en Toro y refuerza la seguridad ciudadana". Así lo ha confirmado el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Gómez, al hacer balance de los primeros tres meses de funcionamiento del nuevo sistema de videovigilancia implantado en la ciudad.

Desde finales de mayo están en marcha 12 cámaras de control de tráfico equipadas con inteligencia artificial y 13 cámaras de contorno.

El concejal ha calificado el resultado de "éxito total", destacando que la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han podido esclarecer en este tiempo numerosas infracciones y delitos.

Cámara de paso de cebra inteligente

El índice de criminalidad ha descendido de manera notable y, según Gómez Valdespina, se ha superado "la altísima inseguridad que se percibía en la ciudad". Además, el sistema ha recibido una buena acogida entre los vecinos, que incluso han solicitado la ampliación de la red de dispositivos.

Las cámaras están ubicadas en accesos estratégicos como la N-122 desde Zamora, la carretera de Pozoantiguo y el Paseo del Canto.

En el casco urbano se concentran en zonas críticas como el Arco del Reloj, la calle Puerta del Mercado y la Plaza Mayor, donde permiten controlar el tráfico y la entrada de vehículos autorizados en áreas restringidas.

El sistema utiliza tecnología avanzada capaz de reconocer matrículas en tiempo real, incluso con mala iluminación o condiciones meteorológicas adversas. También identifica marca, modelo, color y tipo de vehículo, además de detectar comportamientos sospechosos o infracciones de tráfico.

Las cámaras están conectadas en tiempo real con el centro de operaciones de la Policía Local, lo que permite una respuesta inmediata ante cualquier incidencia.

Además, cumplen con el nivel ALTO del Esquema Nacional de Seguridad, lo que garantiza la máxima protección en el tratamiento de datos y frente a ciberataques.

El sistema incorpora listas blancas para gestionar el acceso de vehículos autorizados a determinadas zonas y horarios, como el centro histórico o las áreas de carga y descarga. También permite generar listas negras para detectar vehículos robados, sin seguro, sin ITV o relacionados con investigaciones policiales.

Cada vez que se registra una incidencia, se envía una alerta automática a los agentes, con información detallada sobre el vehículo, la matrícula, la ubicación y el tipo de infracción. Estas notificaciones se clasifican por nivel de gravedad, priorizando los casos más críticos.

Junto a la red de cámaras, el concejal ha anunciado que la nueva emisora de radio para la Policía Local ya es una realidad y se presentará en detalle en las próximas semanas.

También se implantará una aplicación de gestión integral que permitirá a los agentes realizar trámites desde un smartphone, con el objetivo de modernizar y agilizar su trabajo diario.