Explosión de una bombona de gas en una vivienda de Zamora: un hombre de 65 años ha resultado herido

Un hombre de 65 años ha resultado herido este viernes en Zamora tras la deflagración de una bombona de gas en la cocina de su vivienda, situada en la avenida Víctor Gallego, número 25.

El hombre se encontraba consciente en el momento en que se solicitó asistencia sanitaria al centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León.

El aviso se registró a las 12.10 horas, momento en el que se activó el dispositivo de emergencias. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Municipal de Zamora, Policía Nacional y los Bomberos de la capital, que trabajan en estos momentos en la zona para asegurar el perímetro.

La distribuidora Nedgia también ha sido alertada para comprobar el estado de la instalación de gas y descartar nuevos riesgos.

Emergencias Sanitarias del Sacyl ha movilizado una UVI móvil y los sanitarios están atendiendo al herido tras la explosión.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.