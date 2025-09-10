Dr. Feelgood, Malevaje y Jero Romero encabezan la nueva temporada de La Cueva del Jazz en Zamora

La Cueva del Jazz en Vivo de Zamora ha hecho pública su programación de otoño con 40 conciertos y 46 bandas hasta final de año.

La sala zamorana anuncia "una nueva y vibrante temporada de música en vivo" con artistas internacionales, bandas nacionales y grupos locales que abarcan rock, blues, indie, rap, tangos, música urbana o punk-rock.

El ciclo comenzará el miércoles 24 de septiembre con la legendaria banda británica Dr. Feelgood, a las 21.00 horas. Las entradas anticipadas cuestan 17 euros más gastos y 20 en taquilla. El sábado 27 será el turno de Drokan, con entradas a 5 y 7 euros.

Octubre abrirá con el ciclo internacional Rocking The Stage, que traerá el jueves 2 a la Paul Benjaman Band desde Estados Unidos. Al día siguiente, viernes 3, se subirán al escenario Corazones Eléctricos y Tinnitus, con entrada gratuita para menores de 25 años. El sábado 4 llegarán The Flying Rebollos y Carlos Balacera y los Cañones Recortados.

El jueves 9 de octubre actuará The New Raemon. El viernes 10 será el turno de Este Madriz, tributo a Leño. El sábado 11, actuará la argentina Sofía Gabanna, dentro del circuito AIEnRUTA de AIE. El viernes 17, Malevaje en formato trío. El sábado 18 se ofrecerá el tributo a AC/DC con Black Back Band.

La música internacional volverá el jueves 22 con el argentino Diego Mizrahi, guitarrista y presentador. El viernes 24 actuará Quartet Tarantino. El sábado 25, el exlíder de The Sunday Drivers, Jero Romero, presentará su formato acústico. El jueves 30 de octubre será el turno de los australianos Smoke Stack Rhino en el ciclo Rocking The Stage.

La programación de octubre se cerrará el viernes 31 con el Super Sonic Rebel Fest – Halloween Edition, con Titis Twister, Twin Ghosts, Los Hermanos Gilipollas y Silver.

Noviembre comenzará el sábado 1 con Pensando en Ti, tributo a Los Suaves. El jueves 6 volverá el ciclo Rocking The Stage con Lord Bishop desde Estados Unidos. El viernes 7 llegará el tributo a Joaquín Sabina con Pongamos que Hablo de Joaquín. El sábado 8 será el concierto de U2 Live, tributo a la mítica banda irlandesa.

El jueves 13 de noviembre actuará Lichis en acústico. El viernes 14 será el turno de Manolo Kabezabolo y Los que te Revientan el Bolo. El sábado 15, La Gripe y Tú homenajeará a Platero y Tú. El jueves 20 regresará el blues de la mano de Vargas Blues Band.

El viernes 21 de noviembre actuará Puño Dragón, seguido de Kamikazes el sábado 22. El jueves 27 se presentará una doble cita del ciclo Rocking The Stage con Bob Wayne y Munly J Munly, ambos desde Estados Unidos. El viernes 28 será el concierto de Kyr4 y Copo, dentro del circuito AIEnRUTA con apoyo del Colectivo 49. El sábado 29 cerrará el mes Guadalupe Plata.

Diciembre se abrirá el jueves 4 con el estadounidense Dudley Taft, también dentro de Rocking The Stage. El sábado 6 será el turno de Haciendo el Indie. El domingo 7 llegará Atomic Megalodon.

El viernes 12 de diciembre actuará Lobos, tributo a Pereza y Leiva. El sábado 13 será el turno de Los Gandules, que repetirán con un concierto matinal el domingo 14. El viernes 19 llegará Inspector Riff. El sábado 20, Marabao y Tú, otro homenaje a Platero y Tú.

El viernes 26 de diciembre se presentarán La Milagrosa y Miniño, patrocinados por Vibra Mahou. El sábado 27 actuará Bazar Tokio. El domingo 28 se celebrará el concierto de Arizona Baby.

La temporada culminará el martes 30 de diciembre con el 42 aniversario de La Cueva del Jazz, que contará con la Ñaco Goñi Blues Band.

Los precios de las entradas oscilan entre 5 y 22 euros en taquilla, con descuentos en venta anticipada y promociones para jóvenes.

Los enlaces para la compra online están disponibles en la web de la sala, que recuerda que "la música en vivo sigue sonando tan emocionante como siempre desde hace más de 41 años".